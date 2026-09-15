Weltmeister Lando Norris bevormundet: McLaren-Star findet klare Worte

Zu den Merkwürdigkeiten des ersten Madring-GP gehört eine kuriose Szene im so genannten «cool down room», also in jenem Raum, in welchem die Fahrer vor der Siegerzeremonie einmal durchatmen, etwas trinken und einige Bilder aus dem Rennen zu sehen erhalten.

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Nach dem Spanien-GP trat McLaren-Star Lando Norris mit einer Dose Coca-Cola in den Raum. Worauf offenbar ein Einwand eines Offiziellen kam, denn die Formel 1 kooperiert nicht mit dem Coca-Cola-Konzern, sondern mit deren Erzrivalen Pepsico.

Lando Norris ungläubig: «Bekomme ich hier gerade Schimpfe?» Dann legte der drittplatzierte Engländer nach: «Ich habe eben ein Rennen gefahren, also trinke ich, was immer ich will – vielen Dank auch.»

Die entsprechenden Aufnahmen verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken in Windeseile, und das Echo der meisten Fans war klar: Fast durchs Band erhielt Lando Norris Unterstützung der Formel-1-Anhänger.

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Die Rüge der Offiziellen wurde zum Eigentor.