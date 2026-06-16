Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Zoff geht weiter: McLaren bestätigt Berufung gegen FIA-Urteil von Monaco

Konstrukteurs-Weltmeister McLaren hat am 16. Juni bestätigt: Sie gehen in Berufung gegen Entscheidungen in Monaco in Bezug auf die Nichtig-Erklärung der Zeitstrafe von Pierre Gasly und Alpine.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

McLaren und Alpine zoffen sich mit der FIA um die Monaco-Ränge
McLaren und Alpine zoffen sich mit der FIA um die Monaco-Ränge
Foto: XPB
McLaren und Alpine zoffen sich mit der FIA um die Monaco-Ränge
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Was für eine Suppe, die sich die FIA mit dem Strafenhagel von Monaco eingebrockt hat. Zur Erinnerung – zuerst wurden zahlreiche Fahrer mit Zeitstrafen belegt, weil sie angeblich in der Boxengasse zu schnell gewesen waren, später mussten die Regelhüter einen Messfehler einräumen.

Werbung

Werbung

Ergebnis: Der zunächst drittplatzierte Pierre Gasly, auf P7 gefallen, erhielt seinen dritten Rang wieder zurück, dafür verlor Red Bull Racing P3 von Isack Hadjar und McLaren-Fahrer Oscar Piastri ist derzeit nicht Monaco-Vierter, sondern nur Fünfter.

McLaren lässt das nicht auf sich sitzen. Wie der zweitälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari) am 16. Juni bestätigt, gehen die Konstrukteurs-Weltmeister gegen das FIA-Urteil in Berufung. McLaren teilt dazu wie folgt mit, wir zitieren.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

McLaren Racing bestätigt, dass es formell eine Berufungsanzeige beim Internationalen Berufungsgericht der FIA eingereicht hat, und zwar bezüglich der folgenden Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Grossen Preis von Monaco 2026: Stewards-Dokument 99; Überarbeitete endgültige Rennklassifikation Dokument 100; Überarbeitete Meisterschaftspunkte Dokument 101.

Werbung

Werbung

Wir respektieren zwar die rechtlichen Verfahren der FIA und die Rolle der Rennkommissare voll und ganz, sind jedoch der Ansicht, dass dieser Fall wichtige Fragen zur sportlichen Fairness, zur regulatorischen Konsistenz und zur Integrität des Wettbewerbs aufwirft.

Während des gesamten Wochenendes des Grossen Preises von Monaco – und bei jeder Veranstaltung – haben alle Teams gemäss den Vorschriften und den etablierten Standardpraktiken in Bezug auf die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse gehandelt, wie sie zum damaligen Zeitpunkt angewendet wurden. Die Wettbewerber passten ihre Verfahren entsprechend an und akzeptierten und verbüssten, wo erforderlich, die nach diesen Vorschriften verhängten Strafen.

Unserer Ansicht nach führt die spätere Aufhebung von Strafen zu einer Situation, in der einige Wettbewerber benachteiligt werden, weil sie gemäss den Regeln und den Entscheidungen der Sportkommissare gehandelt haben. Ein solches Ergebnis birgt die Gefahr sportlicher Ungerechtigkeit und untergräbt das Vertrauen in die konsequente Anwendung des FIA-Sportreglements.

Unsere Entscheidung, Berufung einzulegen, richtet sich gegen keinen Wettbewerber. Sie spiegelt vielmehr unsere Überzeugung wider, dass die Meisterschaft von Vorschriften profitiert, die für alle Teilnehmer konsequent, transparent und fair angewendet werden.

Werbung

Werbung

McLaren bleibt weiterhin bestrebt, konstruktiv mit der FIA, der Formel 1 und den Mitbewerbern zusammenzuarbeiten, um die Integrität des Sports zu schützen und das Vertrauen in seinen Regulierungsrahmen zu erhalten.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

65

+1 Runde

1:21,914

2

10

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

65

+1 Runde

1:22,449

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  • Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien