Oschersleben Superpole 1: Leon Orgis (BMW) gelingt die Bestzeit

Leon Orgis und Twan Smits lieferten jeweils in ihrer dritten gezeiteten Runde hohe 1.24er-Zeiten und belegten damit die ersten beiden Plätze. Drei kommen jeweils weiter und dürfen im Anschluss noch bei der Superpole 2 beim Kampf um die besten Startplätze mitmischen.

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Toni Finsterbusch hatte sich mit einer 1.25,140 min den dritten Platz gesichert, als es für alle acht Piloten zurück in die Box ging. Vier Minuten vor dem Ende der 15-minütigen Kurz-Session gingen Lorenzo Zanetti und Milan Merckelbagh nochmals auf die Strecke.

Merckelbagh hatte noch Nachholbedarf, da er am Vortag im Pre Practice früh gestürzt war. Das dritte freie Training konnte Merckelbagh nur zu einem kurzen Check auf feuchter Strecke nutzen. Die Strecke hatte er da ganz für sich alleine, denn alle anderen zogen es bei den unfreundlichen Bedingungen und dem Blick auf den trockenen Nachmittag vor, in ihren Boxen zu bleiben.

Auch Finsterbusch, Marco Fetz, Jan Mohr und Christoph Beinlich nutzten ihre Chance auf eine Verbesserung ihrer Rundenzeit. Orgis und Smits waren sich ihrer Sache sicher und sparten ihre Körner für die gleich im Anschluss stattfindende Superpole 2. Begleitet wurden sie dabei von Toni Finsterbusch, der dort auf seine GERT56-Teamkollegen Jan-Ole Jähnig und Marcel Schrötter treffen würde.

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Eine Schlappe musste Lorenzo Zanetti einstecken, der mit seiner Zeit vin 1.26,014 min auf dem vorletzten Platz landete.