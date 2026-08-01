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Oschersleben Superpole 1: Leon Orgis (BMW) gelingt die Bestzeit

Acht Piloten der Euro Moto Superbike mussten den Umweg über die Superpole 1 nehmen. Leon Orgis, Twan Smits (Yamaha) und Toni Finsterbusch (BMW) gelingt der Aufstieg.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Leon Orgis
Leon Orgis
Foto: Thorsten Horn
Leon Orgis
© Thorsten Horn

Im Artikel erwähnt

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Leon Orgis und Twan Smits lieferten jeweils in ihrer dritten gezeiteten Runde hohe 1.24er-Zeiten und belegten damit die ersten beiden Plätze. Drei kommen jeweils weiter und dürfen im Anschluss noch bei der Superpole 2 beim Kampf um die besten Startplätze mitmischen.

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Toni Finsterbusch hatte sich mit einer 1.25,140 min den dritten Platz gesichert, als es für alle acht Piloten zurück in die Box ging. Vier Minuten vor dem Ende der 15-minütigen Kurz-Session gingen Lorenzo Zanetti und Milan Merckelbagh nochmals auf die Strecke.

Merckelbagh hatte noch Nachholbedarf, da er am Vortag im Pre Practice früh gestürzt war. Das dritte freie Training konnte Merckelbagh nur zu einem kurzen Check auf feuchter Strecke nutzen. Die Strecke hatte er da ganz für sich alleine, denn alle anderen zogen es bei den unfreundlichen Bedingungen und dem Blick auf den trockenen Nachmittag vor, in ihren Boxen zu bleiben.

Im Artikel erwähnt

Auch Finsterbusch, Marco Fetz, Jan Mohr und Christoph Beinlich nutzten ihre Chance auf eine Verbesserung ihrer Rundenzeit. Orgis und Smits waren sich ihrer Sache sicher und sparten ihre Körner für die gleich im Anschluss stattfindende Superpole 2. Begleitet wurden sie dabei von Toni Finsterbusch, der dort auf seine GERT56-Teamkollegen Jan-Ole Jähnig und Marcel Schrötter treffen würde.

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Eine Schlappe musste Lorenzo Zanetti einstecken, der mit seiner Zeit vin 1.26,014 min auf dem vorletzten Platz landete.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

18

25:26,952

1:24,178

25

02

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

18

+5,876

1:24,244

20

03

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

18

+10,095

1:24,403

16

04

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

18

+13,304

1:24,624

13

05

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

18

+15,844

1:24,650

11

06

Kevin Orgis

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

Kevin Orgis

44

18

+19,285

1:24,950

10

07

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

87

18

+21,020

1:24,805

9

08

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

18

+27,410

1:25,026

8

09

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

18

+33,466

1:25,690

7

10

Christoph Beinlich

BRT

Christoph Beinlich

71

18

+35,815

1:25,981

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