Kampfansage von F1-Star Fernando Alonso: «Das ist erst der erste Schritt»

Lange mussten sich Fernando Alonso und Lance Stroll gedulden, bis das grosse Upgrade-Paket für ihren diesjährigen Dienstwagen geschnürt war. Beim letzten Rennen vor der Sommerpause auf dem Hungaroring war es dann soweit, der überarbeitete AMR26 ging auf die Strecke. Und die Bemühungen der Mannschaft aus Silverstone trugen Früchte.

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Erstmals in diesem Jahr schaffte es der zweifache Weltmeister aus Spanien über das Q1 hinaus, den GP vor den Toren der ungarischen Metropole Budapest durfte er folglich von Startplatz 16 in Angriff nehmen. Das Rennen beendete er auf dem 14. Platz, er kam direkt hinter seinem Teamkollegen Stroll ins Ziel.

Über das Upgrade sagte der 32-fache GP-Sieger: «Ich bin natürlich glücklich damit, und wenn du ein nahezu neues Auto auf die Strecke bringst, dann ist es wichtig, dass es auch das liefert, was man erwartet. Und auch wenn es das tut, war es auch wichtig, dass wir keine bösen Überraschungen erlebt haben.»

Auch Motorenpartner Honda legt nach, das Upgrade für die Antriebseinheit soll beim nächsten Kräftemessen in Zandvoort zum Einsatz kommen. Alonso beteuert: «Wir arbeiten alle zusammen und wissen, wo unsere Schwächen liegen. Wir helfen einander auch, Honda hat am Anfang des Jahres bei der Beseitigung einiger Schwächen des Autos geholfen, und nun versuchen wir, bei der Verbesserung des Motors Unterstützung zu leisten.»

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Vor allem in Sachen Software-Entwicklung sei Aston Martin den Japanern behilflich, verriet der Formel-1-Routinier. Er erklärte auch: «Vor uns liegt noch ein langer Weg, das ist uns durchaus bewusst.» Und er fügte kämpferisch an: «Das ist erst der erste Schritt.»