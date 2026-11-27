Die Ausgangslage in der Moto2-WM 2026 vor dem letzten Saisonrennen ist spannend. Intact-Pilot Manuel Gonzalez führt die WM-Tabelle mit 4,5 Punkten Vorsprung an. Auf Platz 2 lauert sein spanischer Landsmann Izan Guevara (Pramac Yamaha). In Valencia steigt somit an diesem Wochenende der Showdown in der mittleren Kategorie der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Werbung

Werbung

Im FP1 in Valencia war Intact-Pilot Senna Agius in 1:32,500 min der Schnellste. Guevara und Deniz Öncü folgten auf den Rängen 2 und 3.

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das 40-minütige Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Zum Start des Zeittrainings um 14.05 Uhr betrug die Lufttemperatur 16 Grad Celsius. Der Asphalt hatte sich auf 21 Grad aufgewärmt.

Werbung

Werbung

Nach fünf Minuten führte Agius die Session in 1:31,864 min an. Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord in Valencia fuhr Daniel Holgado 2025 in 1:31,715 min. Angel Piqueras stürzte in Kurve 2. Wenig später musste Furusato in derselben Kurve in den Kies ausweichen – er blieb aber sitzen.

Nach acht Minuten verbesserte Agius seine Bestzeit auf 1:31,824 min.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Agius, Holgado, Lopez, Munoz und Guevara. Izan Guevara ist an diesem Wochenende in speziellen Farben Schwarz, Rot und Silber) unterwegs – zu Ehren von Pramac-Teammanager Gino Borsoi und seiner 125-ccm-Aprilia aus der Saison 2000.

Gonzalez war noch nicht so richtig in Schwung. Er war zu diesem Zeitpunkt auf Rang 12 zu finden.

Werbung

Werbung

Nach 12 Minuten verbesserte Agius seine Bestzeit auf 1:31,817 min. Der Australier war bislang der mit Abstand schnellste Mann auf der Strecke.

Die Reihenfolge zur Hälfte des Zeittrainings: Agius, Holgado, Lopez, Munoz, Guevara, Arbolino, Veijer, Zurutuza, Salac und Gonzalez.

In den letzten Minuten folgte die finale Zeitenjagd. Zunächst preschte Forward-Pilo Alex Escrig auf Position 2 nach vorn. Wenig später fuhr KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer die zweitschnellste Zeit – er war nur zwei Hundertstel langsamer. Sasaki und Canet stürzten.

Vier Minuten vor dem Ende war Gonzalez nur auf Position 17 zu finden. Dann fuhr Teamkollege Agius in 1:31,767 min eine neue Bestzeit.

Werbung

Werbung

Eine Minute vor dem Ende preschte Gonzalez auf Rang 7 nach vorn. Guevara war zu diesem Zeitpunkt Elfter.

An die Zeit von Agius kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften Agius, Holgado, Lopez, Veijer, Lunetta, Escrig, Gonzalez, Rueda, Salac, Munoz, Guevara, Baltus, van den Goorbergh und Huertas.

Die WM-Rivalen Gonzalez (7.) und Guevara (11.) schafften den direkten Einzug ins Q2. 23 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde.