In der Königsklasse setzt das Grand-Prix-Team von Nadia Padovani im kommenden Jahr auf einen Neustart. Zwar ist man erneut mit Ducati, aber gleich zwei neuen Fahrern unterwegs. Gesetzt sind neben Rookie Dani Holgdo der Weltmeister von 2020, Joan Mir.

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In der mittleren WM-Klasse geht es mit einer bekannten Größe weiter. Alonso Lopez, derzeit Achter der WM, wurde vom Management des Teams aus Faenza erneut unter Vertrag genommen. Dazu stößt ein weiterer Spanier, der aus der Moto3 bestens bekannte David Munoz. Die letzten beiden Jahre war der 20-Jährige für die Mannschaft von Peter Öttl bei Intact GP am Start, holte drei GP-Siege, aber auch etliche Strafen. Munoz hätte auch bei Intact weiterfahren können, allerdings nur in der Moto3.

Dass das oft übermotivierte Großtalent aber nicht mehr länger auf den Um- und Aufstieg warten wollte, schlug Munoz bei Gresini Racing ein. Dort ersetzte David Munoz den erfolglosen Sergio Garcia.

Munoz nach der offiziellen Bekanntgabe vor dem Valencia-GP: «Ich freue mich riesig darauf, dieses neue Abenteuer mit einem Team wie Gresini zu beginnen, bei dem man sich wirklich als Teil der Familie fühlt. Wir wollen von Anfang an hoch hinaus. Es wird viel zu lernen geben, aber wir sind bereit, die Herausforderung anzunehmen und sofort um die Spitzenplätze zu kämpfen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir zur Seite gestanden und mir geholfen haben, mich bis hierher weiterzuentwickeln.»

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Neu an Bord: Munoz mit Luca Gresini und Teameignerin Nadia Padovani Foto: Gresini Racing Neu an Bord: Munoz mit Luca Gresini und Teameignerin Nadia Padovani © Gresini Racing

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Für Teammanager Luca Gresini ist die Situation in der Moto2 nun in trockenen Tüchern, auch weil die Partnerschaft mit Titelsponsor Italjet bestätigt ist. «Ich freue mich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass wir 2027 gemeinsam mit ITALJET das nächste Kapitel der Gresini-Moto2-Geschichte schreiben werden. Es erfüllt uns mit großem Stolz, die Marke eines so bedeutenden italienischen Unternehmens auf unseren Motorrädern zu tragen – eines Unternehmens, mit dem wir dieselben Werte und eine tief verwurzelte Leidenschaft teilen. Im Laufe der Jahre haben wir eine starke Bindung aufgebaut, die uns dabei geholfen hat, ein solides und wettbewerbsfähiges Team zu entwickeln, das in der Lage ist, Italjet Gresini Moto2 in Aragón auf die oberste Stufe des Podiums zu bringen.»

Luca Gresini zu den Piloten, welche die ambitionierten Zeiten erreichen sollen: «Für 2027 wollen wir noch mehr erreichen. Wir werden zwei herausragende Fahrer an unserer Seite haben: Alonso, einen der erfahrensten Fahrer in der mittleren Klasse, und David, ein junges Talent, mit dem wir uns darauf freuen, gemeinsam zu wachsen, und von dem wir überzeugt sind, dass er uns große Erfolge bescheren wird.»