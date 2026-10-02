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MXoN Startplatz-Auslosung: Deutschland auf 11, Schweiz auf 13, Austria 21

Die Startplätze für die Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen im französischen Ernée wurden ausgelost und Team USA musste mit Startplatz 26 die erste bittere Pille schlucken.

Motocross

Die Auslosung der Startplätze ist erfolgt
Die Auslosung der Startplätze ist erfolgt
Foto: MXGP-TV
Die Auslosung der Startplätze ist erfolgt
© MXGP-TV

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Die Auslosung der Startplätze für die Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen in Ernée ist abgeschlossen. Deutschland erwischte mit Startplatz 11 eine gute Ausgangsposition. Gastgeber Frankreich muss von Position 22 ins Rennen gehen, die USA zogen Startplatz 26. Besser lief es für Belgien mit Platz 8. Die Schweiz startet von Position 13, Österreich von Platz 21.

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Spanien zieht den vorletzten Startplatz

Das schlechteste Los unter den Favoriten erwischte Spanien mit Startplatz 31. Blitzstarter Jorge Prado dürfte das allerdings nicht daran hindern, dennoch gut aus dem Gatter zu kommen.

Eine besondere Herausforderung beim Motocross der Nationen ist das große Leistungsgefälle. Neben den Weltstars treten auch Fahrer mit deutlich weniger Erfahrung auf Grand-Prix-Niveau an. Dadurch steigt vor allem in den hektischen Anfangsphasen das Risiko von Stürzen, in die auch Fahrer der favorisierten Mannschaften verwickelt werden können. Für die Top-Teams gilt es deshalb, Zwischenfälle zu vermeiden und sich nach einem mäßigen Start kontrolliert nach vorn zu arbeiten.

Streckenposten besonders gefordert

Angesichts des großen Leistungsgefälles kommt den Streckenposten eine besondere Bedeutung zu. Bei Zwischenfällen müssen sie schnell reagieren und die nachfolgenden Fahrer rechtzeitig warnen.

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Cooper Webb debütiert auf Husqvarna

US-Speerspitze Cooper Webb tritt in Ernée bereits auf einer Husqvarna an. Der dreifache Supercross-Champion wechselte von Star Racing Yamaha zum Team Tedder Husqvarna und unterschrieb einen Zweijahresvertrag für 2027 und 2028.

Künftig wird Webb in den USA nur noch in der AMA-Supercross-Meisterschaft und bei den SMX-Finals antreten, nicht mehr in der Pro-Motocross-Serie. Das Motocross der Nationen in Ernée dürfte damit sein letzter Einsatz bei einem reinen Motocross-Rennen sein.

Startplätze Qualifikation MXoN Ernée

1 - Mexiko

2 - Irland

3 - Australien

4 - Slowenien

5 - Kanada

6 - Litauen

7 - Estland

8 - Belgien

9 - Brasilien

10 - Finnland

11 - Deutschland

12 - Slowakei

13 - Schweiz

14 - Japan

15 - Island

16 - Lettland

17 - Niederlande

18 - Großbritannien

19 - Kroatien

20 - Dänemark

21 - Österreich

22 - Frankreich

23 - Tschechien

24 - Schweden

25 - Südafrika

26 - USA

27 - Ukraine

28 - Italien

29 - Norwegen

30 - Marokko

31 - Spanien

32 - FIM Lateinamerika

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