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Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern

Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen.

MotoGP

Treffen sich 2027 in der MotoGP: Nico Bulega (li.) und Toprak Razgatlioglu
Treffen sich 2027 in der MotoGP: Nico Bulega (li.) und Toprak Razgatlioglu
Foto: gold & goose
Treffen sich 2027 in der MotoGP: Nico Bulega (li.) und Toprak Razgatlioglu
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Die Erfolgsgeschichten von Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM könnten kaum unterschiedlicher sein. Der Türke hat Yamaha 2021 nach zwölf Jahren Durststrecke wieder zur Nummer 1 gemacht, zum zweiten Mal überhaupt in der 1988 gegründeten seriennahen Weltmeisterschaft. Dann wechselte er zu BMW, bescherte dem deutschen Hersteller 2024 den ersten Titel in einer Motorrad-Solo-WM in der über 100-jährigen Firmengeschichte und legte 2025 gleich noch einen drauf. Toprak triumphierte dreimal mit einem Motorrad, das zu seiner Zeit nicht als das beste galt, konnte mit seiner spektakulären Fahrweise aber alles herausquetschen. Er war das goldene Kind des SBK-Paddocks und diente sich durch die Klassen nach oben, bis er zum Giganten aufstieg.

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Ganz anders Bulega. Einst ein großes Talent in der Moto3-WM, dann aus verschiedenen Gründen in der Moto2 gescheitert. Teammanager Serafino Foti und Aruba-Firmenchef Stefano Cecconi schenkten ihm das Vertrauen und brachten ihn 2022 in die Supersport-WM. Nach Bronze im ersten Jahr wurde Nico 2023 in überlegener Manier Champion. Damals war einhellige Meinung im Fahrerlager, dass diese Erfolge zu einem großen Teil auf das Konto der schnellen Ducati V2 gehen.

Nico Bulega machte die Kritiker mundtot

Mit seinem tadellosen Wechsel in die Superbike-WM machte Bulega alle Kritiker mundtot. Seinen 2024er-Teamkollege Alvaro Bautista, in den beiden Jahren davor Weltmeister, führte er von Anfang an vor, was teilweise auch an der Etablierung des Mindestgewichts aus Fahrer und Motorrad lag, womit der Spanier bis heute nicht klarkommt. Noch eindrucksvoller war, mit welcher Vehemenz der Rookie Toprak Gegenwehr bot, im Titelkampf 2025 unterlag Bulega lediglich um 13 Punkte.

Im Artikel erwähnt

Wer sagt, Bulega säße in diesem Jahr auf dem besten Motorrad, hat recht. Aber acht weitere Fahrer in der Startaufstellung pilotieren eine Panigale V4R – und sind für gewöhnlich chancenlos gegen den 26-Jährigen. Nicht nur das Team macht den Unterschied, auch der Fahrer.

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Nicolo Bulega sorgte in diesem Jahr für mehrere Rekorde. Die wichtigsten: Er gewann die ersten 21 Rennen, saisonübergreifend sogar 25 in Folge. Achtmal gelang ihm das Triple, nur viermal unterlag er einem Gegner, jeweils Aruba-Teamkollege Iker Lecuona. Neun Poles in zehn Events und 25 schnellste Rennrunden in 30 Läufen unterstreichen die Dominanz des Ducati-Asses zusätzlich. 602 WM-Punkte in zehn Events: So viele holte keiner vor ihm.

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Und – das hat vor allem einen hohen emotionalen Stellenwert – Nico wurde als erster Italiener auf einer Ducati Superbike-Weltmeister. Einziger anderer SBK-Champ aus Italien ist Max Biaggi, der 2010 und 2012 mit Aprilia brillierte. Bulega ist zudem der Einzige, der nach dem Supersport-Titel auch den in der höchsten Kategorie Superbike gewann.

Willkommen zum Rennen in Cremona
Willkommen zum Rennen in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
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Foto: Gold & Goose
Das Bike von Yari Montella
Das Bike von Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
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Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
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Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
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Jake Dixon
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Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Cremona
© Gold & Goose

Bulega wird erfolgreicher sein als Toprak

Für 2027 und 2028 hat Bulega einen MotoGP-Vertrag und wird im VR46-Team von Valentino Rossi starten. Er ist von Ducati maßgeblich in die Entwicklung der neuen 850er mit Pirelli-Reifen eingebunden, kein anderer Stammfahrer 2027 wird so gut vorbereitet in die Saison gehen.

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Es bedarf keines Nostradamus, um vorherzusagen, dass sich Bulega in seiner ersten MotoGP-Saison deutlich besser schlagen wird als Razgatlioglu. Denn während Ducati in der Königsklasse seit Jahren den Ton angibt, wandelt Yamaha im Tal der Verlorenen. Dass sich an dieser Rangordnung mit neuem technischem Reglement 2027 viel ändern wird, bezweifeln selbst optimistische Yamaha-Fans.

Zahlreiche Experten sehen Bulega in seiner ersten MotoGP-Saison in den Top-6 und sind überzeugt, dass er sich auch in dieser Konkurrenz gut entwickeln wird. Ob Razgatlioglu den Weg zurück auf die Erfolgsstraße findet, hängt zuvorderst von der Schlagkraft der neuen Yamaha ab.

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