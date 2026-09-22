Daniela Guillen (GASGAS): Mit Doppelsieg zum ersten WMX-Titel

Mit lediglich sechs Punkten Vorsprung auf die sechsfache Weltmeisterin Kiara Fontanesi (GASGAS) war Daniela Guillen zum fünften und letzten Lauf der Frauen-Motocross-WM 2026 nach Darwin gereist. Auf der Strecke von Hidden Valley gewann die 20-jährige Spanierin beide Läufe und sicherte sich damit erstmals in ihrer Karriere den WM-Titel.

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Bereits im ersten Lauf am Samstag stellte sie die Weichen auf Titelgewinn. Hinter ihr arbeitete sich Titelverteidigerin Lotte van Drunen (Yamaha) nach vorne. Zwei Runden vor Schluss verdrängte die Niederländerin Fontanesi vom zweiten Rang. Auch die vierfache Weltmeisterin Courtney Duncan (Kawasaki) zog noch an Fontanesi vorbei. Guillen gewann mit 4,8 Sekunden Vorsprung vor van Drunen und Duncan. Fontanesi kam nur auf Rang 4 ins Ziel. Damit vergrößerte Guillen ihren WM-Vorsprung vor dem entscheidenden zweiten Lauf von sechs auf 13 Punkte.

Fontanesi verlor letzte Titelchance

Im zweiten Lauf am Sonntag erwischte die Amerikanerin Lachlan Turner (Yamaha) den besten Start. Guillen ging zunächst als Vierte ins Rennen, während Fontanesi im Kampf um ihren siebten WM-Titel unter Zugzwang stand und stürzte. Fontanesi verlor damit ihre letzte Chance, die Spanierin noch abzufangen.

Guillen arbeitete sich unterdessen nach vorne, übernahm die Spitze von Turner und machte mit ihrem zweiten Laufsieg den Titelgewinn perfekt. Turner wurde Zweite vor van Drunen und Duncan. Fontanesi erreichte nach ihrem Sturz nur Rang 7.

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Mit dem Maximum von 50 Punkten gewann Daniela Guillen den australien-Grand Prix vor Lotte van Drunen (42) und Courtney Duncan (38). Turner wurde mit 35 Punkten Gesamtvierte, Fontanesi beendete den Tag mit 32 Zählern auf Rang 5.

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Für Guillen war es der perfekte Abschluss einer konstanten Saison. Sie stand bei allen zehn WM-Läufen auf dem Podium, gewann fünf davon und entschied drei der fünf Grands Prix für sich. Fontanesi hatte ihr zwischenzeitlich beim britischen WM-Lauf das Redplate abgenommen, doch Guillen eroberte die WM-Führung in Arnheim zurück und gab sie danach nicht mehr ab.

Kiara Fontanesi stürzte

«Es war das schlimmste Wochenende überhaupt», erklärte die sechsfache Weltmeisterin. «Ich verstehe nicht wirklich, was los war. Gestern ging es mir während des Rennens körperlich sehr schlecht. Ich konnte nicht mehr richtig fahren, atmen oder mich bewegen. Heute war ich zwar fit genug, um zu fahren, aber auf der Strecke fühlte ich mich überhaupt nicht wohl. Ich rutschte überall herum, bis ich schließlich stürzte. Danach war es sehr schwierig, wieder nach vorne zu kommen. Als ich wusste, dass der Titel nicht mehr möglich war, verlor ich auch die Motivation für die Aufholjagd. Es ist schade, dass ich nicht wirklich um den Titel kämpfen konnte. Bis zu diesem Wochenende war es eine großartige Saison. Ich hatte so viele gute Rennen und eigentlich lief fast alles hervorragend. Aber nach den Problemen bei den letzten beiden WM-Läufen war es nahezu unmöglich, noch um die Meisterschaft zu kämpfen. Glückwunsch an Daniela. Sie hat den Titel verdient.»

Alexandra Massury in den Top-10

Für die deutsche Starterin Alexandra Massury (KTM) hat sich die weite Reise nach „Down Under“ gelohnt: Mit den Laufrängen 7 und 9 beendete sie den Grand Prix auf einem starken achten Gesamtrang. Damit machte sie auch in der WM-Tabelle noch einmal Boden gut und schaffte zum Saisonabschluss den Sprung in die Top-10. Eine Leistung, die Respekt und Anerkennung verdient.

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Alexandra Massury beendete die WM 2026 in den Top-10 Foto: Massoury Alexandra Massury beendete die WM 2026 in den Top-10 © Massoury

Ergebnis WMX Grand Prix Australien

Daniela Guillen (E), GASGAS, 1-1, 50 Punkte Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 2-3, 42, (-8) Courtney Duncan (NZ), Kawasaki, 3-4, 38, (-12) Lachlan Turner (USA), Yamaha, 8-2, 35, (-15) Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 4-7, 32, (-18) Lucy Barker (GB), KTM, 6-5, 31, (-19) Nellie Fransson (S), Yamaha, 9-6, 27, (-23) Alexandra Massury (D), KTM, 7-9, 26, (-24) Amandine Verstappen (B), Yamaha, 10-8, 24, (-26) Emma Milesevic (AUS), Yamaha, 12-10, 21, (-29)

WMX-Endstand 2026

Daniela Guillen (E), GASGAS, 233 Punkte Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 209, (-24) Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 177, (-56) Courtney Duncan (NZ), Kawasaki, 167, (-66) Lucy Barker (GB), KTM, 153, (-80) Shana van der Vlist (NL), Yamaha, 141, (-92) Amandine Verstappen (B), Yamaha, 133, (-100) Malou Jakobsen (DK), KTM, 116, (-117) Nellie Fransson (S), Yamaha, 99, (-134) Alexandra Massury (D), KTM, 80, (-153)

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