Bahrain-GP: Blufft Mercedes? Was Kimi Antonelli nach mässigem Platz 8 sagt

Die Mercedes-Gegner und GP-Experten blicken nach dem zweiten Training zum Grossen Preis von Bahrain auf dem Sepang International Circuit von Malaysia nicht ganz durch: Der schnellste Mercedes (unter Baku-Sieger George Russell) eine halbe Sekunde hinter dem Schnellsten Charles Leclerc im Ferrari, WM-Leader Kimi Antonelli gar nur Achter.

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In den Dauerläufen konnten Russell und Antonelli den Rhythmus von Max Verstappen nicht halten, auch Charles Leclerc war da flotter unterwegs. Entweder Mercedes hat es noch nicht geschafft, das grosse Malaysia-Update ideal in Rundenzeit umzusetzen oder die WM-Leader bluffen und versuchen, die Gegner in falsche Sicherheit zu wiegen.

Der achtfache GP-Sieger Kimi Antonelli sagt: «Das war ein anständiger Tag. Diese Strecke ist sagenhaft – schnell, mit diesen fliessenden Kurven, super-cool!»

«Wir haben unser komplettes Programm durcharbeiten können. Nun müssen wir unser Update noch besser verstehen. Red Bull Racing ist auf eine schnelle Runde und im Dauerlauf ziemlich beeindruckend, auch Ferrari und McLaren geigen da mit.»

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«Die Strecke baut noch wenig Grip auf, das wird sich noch ändern. Ich bin sicher, wir werden am Samstag zulegen.»