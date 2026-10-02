Klaffenböck - «Sterben tun die Anderen»: Buchpräsentation in Oschersleben

Klaus Klaffenböck war in der österreichischen Motorsportszene eine außergewöhnliche Erscheinung. Sein Weg an die Spitze der Seitenwagen-Weltmeisterschaft war durch seine Risikobereitschaft und seinen bedingungslosen Siegeswillen geprägt. Gemeinsam mit dem unerschrockenen Christian Parzer verwirklichte er sich einen Bubentraum. Am Ende setzten sie sich 2001 gegen alle Unkenrufe der Besserwisser durch und holten sich den WM-Titel.

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Damit nicht genug, legte sich Klaffi die Latte nochmals höher. Er wollte bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man den britischen Fahrern zeigen, dass auch ein Fahrer aus der Alpenrepublik schnell genug ist, um ihnen den Auspuff zu zeigen. Das Abenteuer gestaltete sich weit schwieriger als ursprünglich von ihm erwartet, aber der Oberösterreicher zeigte den Willen zum Durchhalten. 2010 war es dann soweit. Die TT-Organisatoren mussten tief in der Wühlkiste suchen, um die österreichische Hymne zu finden. Nach drei TT-Siegen beendete er die Karriere als Aktiver.

Mehr als ein Jahr ließ Klaus Klaffenböck seine außergewöhnliche Karriere als Seitenwagenfahrer und Teammanager in der Superbike-Weltmeisterschaft gedanklich Revue passieren und brachte seine Erinnerungen zu Papier. Als Profi wusste er natürlich, dass er sich jemand suchen muss, um daraus auch ein Buch zu machen, was das Interesse der Motorsportfans auf sich zieht. Er wurde fündig und herauskam ein «Edelfeder» Kurt Molzer in Zeilen gegossenes Werk, das allein schon durch den Titel «Sterben tun die Anderen» vielversprechend klingt.

Anlässlich des Sidecar Festivals in Oschersleben (2. bis 4. Oktober) haben es sich Klaffenböck und Molzer nicht nehmen lassen, aus Österreich anzureisen und zum ersten Mal vor Publikum Leseproben zu präsentieren. Wer bei diesem hörenswerten Spektakel live dabei sein möchte, sollte den Weg nicht scheuen und am Samstag, dem 3. Oktober um 18.30 Uhr vor Ort sein. Im Anschluss stehen beide für einen Plausch bereit und wer möchte, kann das Buch erwerben und es sich gleich von ihnen mit einer netten Widmung versehen lassen.

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