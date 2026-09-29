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Motocross-ÖM Kirchschlag: Die Champions der Saison 2026 stehen fest

Sowohl in der MX2-Klasse als auch bei den Open-Fahrern behielten die Führenden in der Österreichischen Motocross-Meisterschaft beim Saisonabschluss in Kirchschlag das Heft in der Hand.

Motocross

Michael Sandner (766) holte sich den Open-Titel
Michael Sandner (766) holte sich den Open-Titel
Foto: alfred domes
Michael Sandner (766) holte sich den Open-Titel
© alfred domes

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Selbst ein Doppelsieg nützte Michael Kratzer bei der letzten Veranstaltung der Motocross-ÖM 2026 in Kirchschlag nichts, um Rivale Michael Sandner, der zweimal Zweiter wurde, von der Spitze der Open-Klasse noch zu verdrängen. Eine feine Leistung lieferte Maximilian Ernecker ab, der bei seinem Debüt in der Open-Klasse zweimal Dritter wurde. Beide Mal blieb der tschechische Kawasaki-Fahrer Rudolf Plch hinter ihm und beendete die Meisterschaft auf dem dritten Platz.

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Den Titel in der MX2-Klasse holte sich Marvin Salzer. Zwar gewann zunächst Simon Breitfuss, den zweiten Lauf dann Michael Lackner (alle KTM), doch Salzer hielt sich zweimal konstant auf Rang 2 und kassierte dafür die Lorbeeren. GASGAS-Fahrer Florian Dieminger, der noch Chancen auf den Titel hatte, ging im zweiten Lauf leer aus und muss sich mit Silber begnügen.

Ergebnisse Motocross-ÖM Kirchschlag/A:

MX2, 1. Lauf: 1. Simon Breitfuss, KTM. 2. Marvin Salzer, KTM. 3. Florian Dieminger, GASGAS. 4. Michael Lackner, KTM.

2. Lauf: 1. Lackner. 2. Salzer. 3. Breitfuss. 4. Kilian Steirer, KTM.

Endstand: 1. Salzer, 347 Punkte. 2. Dieminger 318. 3. Breitfuss 315. 4. Lackner 226.

Open, 1. Lauf: 1. Michael Kratzer, Honda. 2. Michael Sandner, Husqvarna. 3. Maximilian Ernecker, KTM. 4. Rudolf Plch (CZ), Kawasaki.

2. Lauf: 1. Kratzer. 2. Sandner. 3. Ernecker. 4. Plch.

Endstand: 1. Sandner, 373 Punkte. 2. Kratzer 365. 3. Plch 310. 4. Lukas Prammer 225.

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