Drama für MXoN Team USA: Chance Hymas verletzt, Julien Beaumer springt ein
HRC-Werksfahrer Chance Hymas war für die MXGP-Klasse beim Motocross der Nationen in Ernée nominiert, doch er zog sich Brüche im Handgelenk zu und fällt aus. KTM-Werksfahrer Julien Beaumer springt ein.
Chance Hymas war für Team USA für die Klasse MXGP gesetzt, doch der HRC-Werksfahrer hat sich im freien Training des SMX-Finales in Ridgedale bei der Landung nach einem Dreifachsprung zwei Brüche im Handgelenk zugezogen und fällt sowohl für das dritte Playoff als auch für das Motocross der Nationen in der kommenden Woche in Ernée aus.
Am Dienstag Abreise nach Europa
US-Teamchef Mike Pelletier musste schnell handeln, denn bereits am kommenden Dienstag fliegt das Team nach Europa. «Es waren arbeitsreiche 24 Stunden, aber wir haben heute Morgen eine Entscheidung getroffen. Julien Beaumer wird den Platz in der 450er Klasse übernehmen.» Beaumer ist ein 250er-Pilot, der bislang keinerlei Erfahrung in der 450er Klasse hat.
Teram USA
Julien Beaumer - MXGP
Levi Kitchen - MX2
Cooper Webb - Open
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