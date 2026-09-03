MXoN-Team France mit Romain Febvre, Tom Vialle und Mathis Valin nominiert

Die Bekanntgabe der französischen Nationalmannschaft wurde mit großer Spannung erwartet, denn für den Gastgeber geht es am 3. und 4. Oktober in Ernée nicht um Platzierungen, nicht um das Podium oder den olympischen Gedanken, sondern allein um den Sieg.

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MXoN-Team Frankreich 2026:

Romain Febvre – MXGP Tom Vialle - Open Mathis Valin - MX2

Maxime Renaux fällt aus

Am Ende fiel der französischen Föderation die Entscheidung leichter als erwartet, denn Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux gab bekannt, dass er für den Rest der Saison verletzungsbedingt ausfallen wird. Ein erneuter Crash in Arnheim verschlimmerte eine in Uddevalla (Schweden) zugezogene Verletzung.

Die Niederländer haben den ersten Ausfall zu beklagen

Team 'Oranje' galt als eines der stärksten Teams im Feld. Doch heute wurde bekannt, dass MXGP-Pilot Kay de Wolf wegen einer Handverletzung für den Rest der Saison ausfällt und ebenfalls nicht am MXoN teilnehmen kann. Damit gehen die Franzosen als Top-Favorit ins Rennen.

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Ernée mit gutem Karma

Ernée ist für Frankreich ohnehin ein gutes Pflaster. 2023 waren sie mit Romain Febvre, Tom Vialle und Maxime Renaux erfolgreich und sie gewannen 2015 mit Romain Febvre, Gautier Paulin und Marvin Musquin. Nur 2005 gewann Team USA in Ernée in der Besetzung Ricky Carmichael, Kevin Windham und Ivan Tedesco.