Jake Dixon (Honda) jagt die ersten WM-Punkte: «Mein zweites Rennwochenende»

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com kennen die Leidensgeschichte von Jake Dixon: Der Honda-Pilot zog sich vor dem Saisonauftakt bei einem Sturz im Rahmen des Phillip-Island-Tests eine langwierige Handverletzung zu, verpasste die ersten fünf Events der Superbike-WM 2026, gab im MotorLand Aragón ein verfrühtes Comeback (Verzicht auf den Rennsonntag), ließ Misano aus und absolvierte bei seinem Heimrennen in Donington Park sein erstes volles Rennwochenende auf der CBR1000RR-R.

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Nach der fast zweimonatigen Sommerpause ist die komplexe Handverletzung endgültig abgehakt. Für Dixon gilt es ab Magny-Cours, die Basis für die kommende Saison zu legen und vielleicht das ein oder andere Highlight abzuliefern– ohne eine Punkteplatzierung taucht der 30-Jährige aus Dover in der Gesamtwertung bisher nicht auf.

Zur Vorbereitung absolvierte das Werksteam der Honda Racing Corporation einen Test auf der französischen Piste. Als langjährige G-Piloten kannten weder Dixon noch sein Teamkollege Somkiat Chantra den Circuit de Nevers in Zentralfrankreich.

«Magny-Cours steht vor der Tür und ich freue mich darauf. Es wird schön sein, wieder Rennen zu fahren. Das wird mein zweites komplettes Rennwochenende seit meiner Rückkehr nach der Verletzung sein, daher freue ich mich darauf, bei den nächsten Rennen wieder in Schwung zu kommen», sagte der Engländer. «Wir hatten hier im August einen Test, der sehr hilfreich war, um mich mit einer Strecke vertraut zu machen. Es war ein guter Test, trotz der unglaublich heißen Bedingungen. Die Temperaturen werden an diesem Wochenende wahrscheinlich etwas niedriger sein, aber ich freue mich wirklich darauf. Mal sehen, was wir erreichen können.»

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80 Prozent des Set-ups gefunden. Somkiat Chantra (Honda)

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Morgen Magny-Cours: 1. Freies Training FIM Superbike World Championship 04.09.2026 - 10:15

«Der Test war sehr intensiv», ergänzte der Thailänder. «Wir haben versucht, an allen Aspekten zu arbeiten, einschließlich des Set-ups, und es sieht so aus, als hätten wir ungefähr 80 Prozent des Basis-Set-ups gefunden. Was die restlichen 20 Prozent angeht, werden wir uns im Laufe des Wochenendes darauf einstellen und sehen, wie es läuft.»