MXoN-Team Italien: Junge Mannschaft ohne Antonio Cairoli

Mit seinen Renneinsätzen in den USA und beim Keiheuvel International in Belgien brachte sich Antonio Cairoli selbst für das MXoN ins Gespräch. Der 40-Jährige erklärte, dass er selbstverständlich bereit sei, Italien auch 2026 zu vertreten.

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Im Vorjahr war Cairoli auf dem Ironman Raceway noch Teil der italienischen Mannschaft und belegte im dritten Lauf Rang 13. Italien erreichte mit Cairoli (MXGP), Andrea Adamo (MX2) und Andrea Bonacorsi (Open) den guten sechsten Gesamtrang.

Italien setzt auf jüngere Fahrer

Cairoli blieb bei der diesjährigen Auswahl unberücksichtigt. Teammanager Thomas Traversini setzt stattdessen auf die nächste Generation: Andrea Adamo, Andrea Bonacorsi und Ferruccio Zanchi sind im Durchschnitt erst 22 Jahre alt.

MXoN Team Italien 2026

Andrea Adamo – MXGP, #16 Ferruccio Zanchi – MX2, #17 Andrea Bonacorsi – Open, #18

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Als Reservefahrer wurde Alberto Forato nominiert.

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Zwei Ducatisti am Start

Mit Andrea Bonacorsi und Ferruccio Zanchi gehen gleich zwei Italiener auf der heimischen Kultmarke Ducati ins Rennen. Zanchi stürzte in Foxhill schwer und musste anschließend pausieren. Bis zum MXoN Anfang Oktober soll der Werksfahrer wieder einsatzbereit sein.

Thomas Traversini ist optimistisch

«Wir reisen nach Frankreich und wissen, dass wir dort auf uns aufmerksam machen können», erklärte Teamchef Thomas Traversini. «2023 standen wir in Ernée auf dem Podium. Die Strecke kommt unseren Fahrern entgegen und die gesamte Mannschaft ist hoch motiviert. Ich kann garantieren, dass jeder sein Maximum geben wird.»