Neue Zweizylinder-Sportler angekündigt: KTM arbeitet an mehr RC-Modellen

Wir schreiben das Jahr 2003: KTM präsentiert auf der Tokyo Motor Show mit der RC8 den Prototyp eines Superbikes, das rund fünf Jahre später in Serie gehen sollte. Ein Imageträger war sie – das i-Tüpfelchen auf dem seinerzeit noch frischen V-Twin-Straßenmodell-Portfolio der Österreicher. Mit dem RC8-Produktionsende im Jahr 2015 verzichteten die Innvierter ein Jahrzehnt lang auf einen Zweizylinder-Sportler –RC390 und RC125 waren in einem anderen Segment unterwegs und für andere Märkte gedacht. Erst die 990 RC R brachte die Marke auf die Landkarte im Supersport-Segment zurück – ein Projekt, das angeblich auf Initiative einer Gruppe von Ingenieuren nach Feierabend zurückgehen soll. Eine von Erfolg gekröntes Projekt, denn inzwischen ist die 990 RC R erfolgreich am Markt platziert und auch die Rennstreckenvariante «Track» ohne Straßenzulassung und der dazugehörige Cup gehören zum Mattighofener Angebot.

Werbung

Werbung

Daraus wollen die Österreicher mittelfristig eine ganze RC-Familie ableiten, das verriet KTM-CEO Gottfried Neumeister kürzlich in einem Firmenblog. Neumeister dazu gegenüber Adam Wheeler: «Wir wollen unser RC-Supersport-Angebot erweitern. Die 990 war der Auftakt und auch eine 790 und 490 werden wir anbieten.» SPEEDWEEK.com zeigte im Juli bereits einen frühen Prototyp der künftigen 790 RC bei Testfahrten, ein Supersportler auf Basis der neuesten 790 Duke-Generation. Die 490 RC wird eng verwandt sein mit der 490 Duke, die Ende 2027 das erste Modell einer neuen Reihenzweizylinder-Familie bilden wird. Auch die 490 Duke war kürzlich bei SPEEDWEEK.com zu sehen.

Vorbote: Ein früher Testträger der kommenden 790 RC R auf Erprobungsfahrt Foto: BMHoehne Vorbote: Ein früher Testträger der kommenden 790 RC R auf Erprobungsfahrt © BMHoehne

Wachsende Bedeutung der Supersportler

Das Supersport-Segment wird immer wichtiger: Neben Aprilias RS 660, die 2020 für Aprilia den Start in das Segment bildete, schoben die Noaleser drei Jahre später die RS 457 für das A2-Segment nach. Yamaha tritt mit R9, R7 und R3 mit einer breiten Palette im Sport-Segment an und auch BMW wird die Einführung von zwei Mittelklasse-Sportlern mit Reihentwin nachgesagt: Eine F450 RR soll ebenso in Arbeit sein wie ein Sportler auf Basis der künftigen Mittelklasse-Familie zwischen F450 und F900. Darüber thront bei den Bayern die M1000RR mit 1000-ccm-Vierzylinder aus der Superbike-Serie.

Werbung

Werbung

Bei KTM sollen die RC-Modelle die Verbindung zum hauseigenen MotoGP-Programm betonen, auch für die 790 RC und 490 RC dürfte das gelten: «Der Nutzen der MotoGP (für unser Straßenmodellprogramm) ist jetzt klarer als in der Zeit, in der wir kein vollverkleidetes Motorrad im Angebot hatten.» Wie wichtig die 990 RC R für die Mattighofener ist, zeigt die Pressekommunikation für das Modell: Supersport-orientiert, sei diese für KTM «Aushängeschild».