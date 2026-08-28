MXoN-Team USA: Cooper Webb, Levi Kitchen und Chance Hymas starten in Ernée

Nach der Absage von Star Racing Yamaha stand fest, dass Haiden Deegan für das US-Team nicht zur Verfügung steht. Das nun präsentierte Aufgebot ist deshalb keine Wunschbesetzung, sondern ein aus der Not geborener Kompromiss.

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MXoN Team USA

Chance Hymas – MXGP Cooper Webb – Open Levi Kitchen - MX2

Honda-HRC-Werksfahrer Chance Hymas wird in Ernée in der MXGP-Klasse antreten. In den USA war er bislang auf der 250er unterwegs. Der Klassenwechsel auf die 450er und sein MXoN-Debüt machen seine Nominierung zu einem Risikofaktor.

Levi Kitchen in der MX2-Klasse

Pro Circuit Kawasaki-werksfahrer Levi Kitchen kämpft in dieser Saison um den Titel in der 250er-Pro-Motocross-Meisterschaft und ist für die MX2-Klasse eine starke Besetzung. Auch für ihn wird es der erste Einsatz für Team USA. «Was für eine Ehre», erklärte Kitchen. «Ich kann es kaum erwarten, für mein Land anzutreten.»

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Cooper Webb startet in der Open-Klasse

Cooper Webb konnte in der laufenden Pro-Motocross-Saison nicht überzeugen. Vor dem Finale in Ironman belegt er mit 212 Punkten Rückstand lediglich den achten Tabellenrang und wirkt derzeit nicht in Bestform. Sein großer Vorteil ist seine Erfahrung: Ernée wird bereits Webbs vierter Einsatz für Team USA. Ob seine aktuelle Form ausreicht, um mit Fahrern wie Jeffrey Herlings und Lucas Coenen mitzuhalten, bleibt allerdings fraglich.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen

«Ich freue mich besonders darauf, weil dies mein letztes Jahr im Motocross sein wird», erklärte Webb. «Es werden meine letzten Nations sein, deshalb werde ich alles geben. Ich liebe den Druck und die Atmosphäre bei diesem Rennen. Es gibt nichts Vergleichbares. Für mich sind die Nations das beste Rennen der Welt, und es ist eine Ehre, mein Land vertreten zu dürfen.»