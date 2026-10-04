Triumph TF250-X: Updates an Motor und Fahrwerk am Motorrad des Champions
Im dritten Jahr der WM-Teilnahme dominierte Triumph mit der TF250-X die MX2-Weltmeisterschaft. Das Serienmotorrad präsentiert sich auf 2027 überarbeitet an Motor und Aufhängungen.
Das Wort «historisch» sollte man nicht verschwenderisch verwenden, doch wenn eine Marke neu in den Motocross-Sport einsteigt und in der dritten Saison die Weltmeisterschaft gewinnt und auch den Vizeweltmeister stellt, darf man von einem historischen Doppelsieg schreiben. Der Spanier Guillem Farres ist mit 11 GP-Siegen Weltmeister der MX2-Klasse vor seinem Markenkollegen Camden McLellan. Beide fahren eine Triumph TF250-X, mit der Triumph 2024 in die Motocross-WM einstieg.
Die Serienmaschine kam im Frühling 2024 auf den Markt und erfuhr seither auf jedes Modelljahr geringfügige Änderungen. Auf 2027 folgt nun die bisher grösste Überarbeitung.
Der Motor bekommt neue Ventilführungen und ein überarbeitetes Getriebe mit neuer Schaltwalze und neuem Klinkenrad für präzisere Gangwechsel. Die Kupplung enthält neue Beläge, Reibscheiben und ein neues Kupplungslager. Dazu wurde das Motormapping weiterentwickelt für bessere Gasannahme, Dosierbarkeit und Drehmomentverlauf bei gleicher Spitzenleistung.
An der Gabel lassen sich neu Anpassungen der Dämpfung ohne Werkzeug vornehmen. Die Gabelrohre stecken in neuen, gefrästen Gabelbrücken und wie vielmals üblich wurde die Dämpfung an beiden Federelementen neu abgestimmt.
Weiter gibt es einen neuen Start-/Stopp-Lenkerschalter und natürlich ein neues Design, für 2027 komplett in Schwarz gehalten. Motorbasis, Alurahmen, Bremsanlage und die Elektronik-Features sind unverändert vom 2026er Modell übernommen.
Die Triumph TF250-X des 2027er Jahrgangs kostet in Deutschland 10.295 € (Schweiz Fr. 10.390.-, Österreich 10.595 €) und ist noch im Oktober lieferbar.
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