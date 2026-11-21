Im Qualifying zum GP in Portimao lief für Fabio Quartararo noch alles schief. Im Q1 sorgte der heftige Highsider von Diogo Moreira (LCR-Honda) für eine rote Flagge, danach konnte der Yamaha-Star keine schnelle Runde mehr fahren – ergo Startplatz 20. «Von fast ganz hinten zu starten, hilft nicht. Für uns war das eine große Strafe», ärgerte sich der Franzose. Dabei war er sich sicher: «Mein Tempo war viel schneller als Platz 20.»

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Mit der Yamaha geht es nur mit der Brechstange vorwärts

Im Sprint lieferte er den Beweis. Schon nach der ersten Runde war Quartararo 16., in der dritten Runde bereits Zwölfter: Er schnappte sich Luca Marini und Jack Miller, dazu verabschiedeten sich Fermin Aldeguer und Diogo Moreira mit Technikproblemen in der Box. Dann war erst einmal Schluss, er hing hinter Bagnaia-Ersatz Iker Lecuona fest. «Ich war zwei, drei Zehntel schneller, konnte aber keinen Versuch starten», haderte der Franzose. Die Stürze von Johann Zarco, Brad Binder und schließlich Marc Marquez spülten ihn auf Platz 9. In der Schlussrunde überholte er Lecuona dann endlich. Im Nassen ging Quartararo in Kurve 8 vorbei und rettete 0,685 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Das brachte 2 WM-Punkte, mit 81 Zählern ist er WM-14.

Viel Hilfe hatte er von seiner Yamaha dabei nicht. Mit 345 km/h Topspeed fehlten ihm im Sprint etwa 8 km/h auf die Konkurrenz. Miller überholte er in Kurve 1, denn es «ist das einzige Motorrad, an dem ich auf der Geraden dranbleiben kann.» Sonst musste er dort überholen, «wo man normalerweise niemanden erwartet», etwa mitten in Kurve 14 oder in Kurve 8. «Ich musste aggressiv attackieren. In den ersten Runden hat es Spaß gemacht.» Erst als langsam feucht wurde, konnte er hinter Lecuona mehr riskieren.

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Quartararo ist der Meinung: Marquez hatte noch Reserven

Den Sturz von Marc Marquez fand Quartararo seltsam: «Er war nicht über dem Limit.» Wie nass die Strecke wirklich war, sei kaum einzuschätzen gewesen: «Im Q1 dachte ich, es sei nass, aber es war trocken. Man sieht die Tropfen, weiß aber nie, wie nass die Strecke wird.» Auf die Randsteine angesprochen, die sehr rutschig waren, hatte er eine Rennfahrer-Lektion parat: «Das Erste, was man dir als Kind beibringt, lautet: Fahr nicht auf die weiße Linie, wenn es nass ist oder abtrocknet.»