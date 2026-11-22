Kelvin van der Linde gewinnt erstmals den FIA GT World Cup im Macau! In einem chaotischen Rennen setzte sich der BMW-Werksfahrer im WRT M4 GT3 vom siebten Startplatz durch. Mit seinem vom Rennen gekennzeichneten Boliden setzte sich der Südafrikaner auf dem Kurs durch. Es ist der erste WRT-Sieg in Macau seit 2016 und der erste BMW-Triumph seit 2018.

Werbung

Werbung

Schlussendlich wurde Luca Engstler im Absolute Corse Lamborghini Huracán GT3 auf Rnag zwei gewertet, nachdem sowohl Thomas Preining als auch Raffaele Marciello mehrere Zeitstrafen erhielten. 9,789 Sekunden fehlten Engstler im Ergebnis auf Kelvin van der Linde.

Alessio Picariello komplettiert im Absolute Racing Porsche 911 GT3 R im populären Tempo-Design die Podestränge, nachdem er die Zielflagge auf dem sechsten Platz sah!

Laurin Heinrich dominierte das Rennwochenende des FIA GT World Cup nach Belieben. Doch der Porsche-Werksfahrer wurde in der Startrunde in der Lisboa von Raffaele Marciello abgeschossen, welcher viel zu spät bremste. Sowohl Heinrich als auch Raffaele Marciello schlugen in der Lisboa ein und blockierten so die Strecke und lösten eine Kettenreaktion aus. Beide Audi von Joel Eriksson und Earl Bamber trafen heftig den WRT BMW M4 GT3 von Marciello. In der Bremszone traf zudem Alessio Picariello den KRC BMW M4 GT3 von Augusto Farfus. Das Rennen wurde mit der Roten Flagge unterbrochen. Während Porsche-Star Heinrich direkt ausschied, brachte Marciello seinen BMW zurück in die Box, wo sich die Mechaniker des belgischen Teams während der Unterbrechung auf das Fahrzeug stürzten und reparierten. Die Rennleitung sprach gegen den unter Schweizer Flagge startenden Italiener eine 10-Sekunden-Stop&Go-Strafe am Rennende aus, welche auf sein Ergebnis addiert wurde.

Werbung

Werbung

Den Restart nahm Raffaele Marciello daraufhin vom besten Startplatz auf, wie die Rennleitung während der Unterbrechung bekanntgab.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen

Dramatisch wurde es im fünften Umlauf, als Maro Engel an zweiter Stelle liegend mit seinem Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 ausrollte. Der Routinier fuhr somit nicht seinen fünften Sieg auf dem Guia Circuit ein.

Nach dem Ausfall von Engel lag Thomas Preining auf der zweiten Position, doch erhielt in seinem Absolute Racing Porsche eine 10-Sekunden-Zeitstrafe aufgrund von Overpower.

Kurz darauf striff Kelvin van der Linde beim Angriff auf Preining die Mauer in der ultraschnellen Mandarin-Kurve und vermied nur mit Glück einen heftigen Einschlag. Der WRT BMW M4 GT3, welcher durch das Startchaos ebenfalls beschädigt ist, verlor einige Teile und konnte die Fahrt fortsetzen.

Werbung

Werbung

Zur Rennhalbzeit übernahm Thomas Preining mit einem harten Manöver gegen Raffaele Marciello die Führung. Beide Fahrzeuge kollidierten dabei, da Marciello vor der Nase von Preining die Tür heftig schloss. Preining verlor dabei die vordere Stoßstange. Raffaele Marciello fiel hinter Kelvin van der Linde auf Platz drei zurück. Um die Trümmerteile zu bergen, wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Für den Zwischenfall erhielt Thomas Preining eine weitere 10-Sekunden-Strafe.

Nach dem Restart erhielt Raffaele Marciello ebenfalls eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, genau wie bei Preining entwickelte sein Fahrzeug kurzzeitig zu viel Leistung.

Alessio Rovera schlug in der drittletzten Runde in der Mandarin-Kurve ein und stellte seinen beschädigten Ferrari daraufhin in der Auslaufzone der Lisboa ab.

Ergebnis FIA GT World Cup Macau Hauptrennen (Top 10):

Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3 Luca Engstler – Absolute Corse – Lamborghini Huracán GT3 Alessio Picariello – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R Thomas Preining – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R Benjamin Goethe - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3 Lucas Auer - Tigani Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Adderly Fong - Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3 Marco Sörensen - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Augusto Farfus – KRC – BMW M4 GT3 Jamie Day - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

Werbung