Max Verstappen fährt ein Spitzenergebnis nach dem anderen ein, aber in bester Ordnung ist das alles nicht. Beim brasilianischen WM-Lauf in Interlagos kam der Niederländer als Zweiter ins Ziel, hinter Sieger Lando Norris, es war seine achte Podestplatzierung in Folge, sogar seine elfte, wenn wir die Ausfälle zwischendurch ausklammern (Unfall in Zandvoort, Dreher nach Heckflügeldefekt in Silverstone).

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Aber schon in Brasilien deutete sich an: Es stimmt etwas nicht. Während der Auslaufrunde des spannenden Rennens im Autódromo José Carlos Pace meldete sich der 74-fache GP-Sieger so am Funk zu Wort: «Mein Gott. 85 Prozent des Rennens mit diesem versch…. Auto.»

Später erklärte Max nach seinem achten Podestplatz in Folge: «Klar ist der zweite Platz schön, aber nicht auf diese Weise. Das Auto war eine Katastrophe, unfassbar! Ich habe noch nie ein solches Handling erlebt, weder auf nasser, noch auf trockener Bahn. Wirklich übel.»

«Nach dem Wechsel auf die weichen Reifen übersteuerte der Wagen in den schnellen Kurven wie verrückt. Plötzlich war das Auto ganz schwierig zu fahren. Wir werden herausfinden müssen, was da passiert ist, denn so eine krasse Veränderung habe ich noch selten erlebt.»

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«In der letzten Kurve vor Start und Ziel zum Beispiel: Die fährst du in der Regel mit Vollgas, ohne Problem. Aber mit dem veränderten Handling musste ich ganz behutsam sein auf dem Gaspedal. Das ist wirklich jammerschade.»

«Was mich so wütend macht: Ja, wir sind von da hinten bis auf Rang 2 vorgestossen – aber ich weiss, dass in diesem Auto das Potenzial drin steckt, dass wir hätten gewinnen müssen.»

Verstappen nun in Nevada über seine Las Vegas-Quali: «Das war vom ganzen Wochenende mein bestes Training. Seit Brasilien habe ich im Auto ganz merkwürdige Probleme. Und nein, ich kann darüber leider nichts sprechen. Wie schnell ich dann jeweils bin, hängt davon ab, wie gross diese Probleme sind und wie gut ich mich anpassen kann. Ich muss einfach versuchen, mich so gut daran zu gewöhnen, wie es eben geht.»

«Klar müssen wir versuchen, das zu lösen, aber ich bin mir nicht sicher, wie schnell wir das schaffen. In aller Wahrscheinlichkeit muss ich damit bis zum Saisonende leben.»

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In der Pressekonferenz nach dem Qualifying sagte Max auf die Frage, ob er ein wenig in die Tiefe gehen könne, was diese Schwierigkeiten angeht: «Nein, tut mir leid.»

In seiner Runde mit niederländischen Journalisten sagte Verstappen dazu: «Wir sprechen hier nicht von einem Balance-Problem, so viel kann ich sagen. Es stimmt einfach mit dem Auto etwas nicht, und wir können das nicht beheben. Wir wissen, woher dieses Problem kommt, aber wir können es nicht lösen. Wir haben jetzt zum zweiten Mal in Folge solche Schwierigkeiten. Mehr kann ich dazu nicht verraten.»

«Es hat auch nichts mit dem Handling zu tun, das sich mit zunehmendem Reifenverschleiss oder mit weniger Sprit an Bord verändert. Das Fahrgefühl ist einfach nicht so, wie ich es brauche.»

Verstappen präzisiert immerhin, dass die Schwierigkeiten nicht mit einem bestimmten Kurventyp zu tun haben (langsam, mittelschnell, schnell). «Ich kämpfe überall damit und muss mich anpassen. Einfach ist das nicht. Es ist auch nicht gefährlich, einfach unangenehm. Nach den Verbesserungen am Auto konnte ich mich mehr einbringen, wie ich es gewohnt bin, aber in Brasilien ging das verloren, und hier in Las Vegas ist es auch nicht besser.»

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