Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen stürzte in der Trainings-Session am Samstagvormittag und musste sich bei seinem ersten großen Supercross-Auftritt mit dem 10. Startplatz begnügen. Der kanadische GSM-Yamaha-Pilot Cole Thompson war mit einer Rundenzeit von 46,285 im Qualifying der Schnellste vor Lokalmatador Jules Pietre (Yamaha). Stefan Ekerold (Yamaha), der in Paris mit einer Wildcard antrat, qualifizierte sich mit 6,2 Sekunden Rückstand zur Bestzeit von Thompson auf dem 20. Platz.

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Cole Thompson gewinnt Finale 1

Jules Pietre (Yamaha) übernahm in der ersten Runde die Führung, doch Polesetter Cole Thompson fing den Franzosen ab und gewann mit einem Vorsprung von 6,3 Sekunden vor Pietre. Sacha Coenen wurde mit einem Rückstand von 8,1 Sekunden zur Spitze Dritter. Stefan Ekerold beendete das erste Finale auf Platz 19.

Rennen Zwei: Turner attackiert

Das zweite Finale wurde von Thompsons kanadischem Landsmann Jesson Turner dominiert. Er gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,6 Sekunden vor dem amerikanischen Bud-Racing-Kawasaki-Piloten Henry Miller. Millers Teamkollege Mitch Harrison (Kawasaki) wurde Dritter. Sacha Coenen hatte auf dem vierten Platz einen Rückstand von 6,9 Sekunden zur Spitze. Stefan Ekerold wurde Achtzehnter.

Jesson Turner gewinnt auch Main Event

Jesson Turner holte auch im Main Event, in dem die Punktzahl verdoppelt wurde, den Rennsieg. Turner gewann auch die Superpole, wodurch er sein Punktekonto um 3 Zähler reduzieren konnte. Er gewann mit (4+1+2)-3 Punkte = 4 Punkten die Tageswertung vor Cole Thompson und dem Amerikaner Izaih Clark (Honda, 5+7+6-0 Punkte = 18 Punkte). Sacha Coenen wurde in diesem Rennen Sechster. Der Belgier verfehlte am Samstag mit 3+4+12-0 = 19 Punkten auf Gesamtrang 4 das Podium nur knapp um einen Punkt. Stefan Ekerold wurde 20. der Samstags-Gesamtwertung.

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Supercross Paris, Samstag, SX 2

Jesson Turner (CAN), Yamaha, 4 Punkte Cole Thompson (CAN), Yamaha, 13 Izaih Clark (USA), Honda, 18 Sacha Coenen (B), KTM, 19 Mitchell Harrison (USA), Kawasaki, 20 Jules Pietre (F), Yamaha, 24 Henry Miller (USA), Kawasaki, 24 Michael Hicks (USA), Stark Future, 28 Mickael Lamarque (F), KTM, 41 Saad Soulimani (F), TM, 44 Kilian Poll (F), KTM, 48 Julien Lebeau (F), GASGAS, 50 Liam Bruneau (F), KTM, 52 Maho Simo (F), Kawasaki, 55 Killian Vincent (F), Kawasaki, 59 Hamden Hudson (USA), Triumph, 61 Yannis Lopez (F), Stark Future, 65 Clément Briatte (F), KTM, 68 Hugo Manzato (F), Husqvarna, 68 Stefan Ekerold (D), Yamaha, 73