Beim Glitzer- und Glamour-GP von Las Vegas fällt die Roulette-Kugel auf die Nummer 3: Max Verstappen hat den vierten Grand Prix auf dem Strip Circuit der Spielerstadt in Nevada gewonnen, es ist sein dritter Triumph auf diesem Kurs (nach 2023 und 2025), sein vierter in dieser Saison (nach Bahrain, Singapur und Mexiko), sein 75. GP-Sieg insgesamt und gleichzeitig sein 140. Podestplatz in der Formel 1. Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist dies der 133. GP-Triumph.

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Der Niederländer zeigt beim unterhaltsamen Nacht-GP eine makellose Leistung und blickt so auf sein Rennen zurück: «Was für ein unglaubliches Rennen!»

Während des Grand Prix wurde wild überholt und gekontert. Wie Max Verstappen in der letzten schnellen Links vor Start und Ziel wiederholt an seinen Gegnern vorbei pfiff, alleine das war das Eintrittsgeld wert.

Zwischendurch erkundigte sich Max am Funk, ob man sich bitteschön in Sachen Energie-Management was Besonders einfallen lassen könne, «denn die Anderen haben das inzwischen auch gecheckt». Aber von der Box kam nur: «Wir können dir da auch nicht helfen, was du gegenwärtig machst, ist perfekt. Mach einfach weiter so.»

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Verstappen hüpfte in die Arme seiner Mechaniker, umarmte seine Kelly und auch seine angereiste Oma, sichtlich berührt. Dieser Sieg bedeutet Verstappen viel – gegen bärenstarke Konkurrenz.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

Hier hat an diesem Abend in Las Vegas der cleverste und beste Fahrer der Gegenwart gewonnen. Der Druck war unfassbar hoch. Max am Funk: «Wie viele Überholmanöver waren das heute? Hihi …»

Antwort: «Auf den Geraden nicht so viel, in den Kurven ganz viele, das kannst nur du.»

Verstappen erzählt über sein Rennen: «Solch ein Rennen habe ich in der Formel 1 noch nie erlebt. Das war komplett durchgeknallt, zwischendurch unwirklich. Da gab es Szenen, mit Überholt-werden und dann gleich wieder selber Überholen, wie ich sie in meiner Formel-1-Laufbahn noch nie erlebt habe.»

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«Am Anfang funktioniert bei uns alles gut mit dem Energie-Management. Aber dann hatten die Anderen auch den Dreh raus, wie das am besten geht auf dieser Strecke, sie guckten mir da sehr aufmerksam zu. Daher funkte ich die Box an, ob wir uns da noch was Besonderes einfallen lassen können.»

«Ich wollte wissen, ob wir vielleicht einen cleveren Weg finden, aber letztlich war ich auf mich gestellt, und mit meiner Vorgehensweise ist das zum Glück gut gegangen.»

«Wir haben das als Team heute sehr gut gemacht. Der Wagen war hervorragend abgestimmt, das Energie-Management stimmte, ich kam mit den Reifen zurecht.»

«Die Kämpfe waren verrückt, es ging zu und her wie auf der Kartbahn mit all diesen Überholmanövern. Der Windschatten-Effekt war so kraftvoll, dass du als Leader keine Chance hattest, vorne weg zu fahren.»

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«Ich glaube, es sagt alles, wie die Autos ins Ziel gekommen sind, wie dicht alle beisammen lagen. Das war wirklich ein ungewöhnlicher Grand Prix.»

Drei Siege in vier Las Vegas-GP auf dem Strip Circuit. Max dazu: «Ganz ehrlich, davon hätte ich am Anfang der Saison nicht zu träumen gewagt. Aber wir haben die Wende geschafft und gewinnen wieder Rennen, das macht auch Laune für 2027.»

«Wenn du ein solch ungewöhnliches Rennen gewinnen kannst, dann ist das ein besonders süsses Gefühl. Ich bin sehr glücklich, dass wir die Nase vorn hatten.»

«Ich kann mir vorstellen, dass die Fans gar nicht gewusst haben, wo sie hingucken sollen. Und glaubt mir, für mich selber war es auch ziemlich aufregend!»

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«Las Vegas ist bekannt für seine Weltklasse-Shows, und ich glaube, die Formel 1 hat heute hier eine Weltklasse-Show abgeliefert.»