Las Vegas-GP im Live-Ticker: Mercedes-Duo Russell/Antonelli jagt Verstappen
Spannende Ausgangslage zum vierten Grossen Preis von Las Vegas auf dem Strip Circuit: Max Verstappen hat George Russell im Nacken, von P6 naht Kimi Antonelli. Lesen Sie, wie sich das entwickelt.
Die erste Startreihe hat Pfeffer: Max Verstappen (Red Bull Racing) und George Russell (Mercedes) vorne, also ausgerechnet diese zwei Fahrer, die sich im dritten Training tüchtig in Gehege gekommen sind. Das riecht förmlich nach Ärger.
Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli fuhr in der Qualifikation Bestzeit, musste seine Pole aber abtreten an Max Verstappen, weil in den Mercedes des Italieners ein neuer Turbolader eingebaut worden ist. Kimi startet seine Aufholjagd von P6. Aufgrund des Speeds im Training gilt Mercedes als Favorit.
Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker aus dem Spieler-Paradies, wie sich die Action entwickelt.
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