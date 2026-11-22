Die erste Startreihe hat Pfeffer: Max Verstappen (Red Bull Racing) und George Russell (Mercedes) vorne, also ausgerechnet diese zwei Fahrer, die sich im dritten Training tüchtig in Gehege gekommen sind. Das riecht förmlich nach Ärger.

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Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli fuhr in der Qualifikation Bestzeit, musste seine Pole aber abtreten an Max Verstappen, weil in den Mercedes des Italieners ein neuer Turbolader eingebaut worden ist. Kimi startet seine Aufholjagd von P6. Aufgrund des Speeds im Training gilt Mercedes als Favorit.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker aus dem Spieler-Paradies, wie sich die Action entwickelt.





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