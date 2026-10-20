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Unter der Haube: Motocross-Ass Tim Gajser (Yamaha) hat geheiratet

Der slowenische MXGP-Motocross-Fahrer Tim Gajser aus dem Yamaha-Werksteam hat seine langjährige Partnerin Spela geheiratet. Wo die Hochzeit stattfand und wer die Gäste waren.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Tim Gajser hat seine Spela geheiratet
Tim Gajser hat seine Spela geheiratet
Foto: Tim Gajser
Tim Gajser hat seine Spela geheiratet
© Tim Gajser

Im Artikel erwähnt

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Die Motocross-WM befindet sich bereits am Eingang zur Winterpause. In Europa findet im November nur noch das prestigeträchtige Supercross-Event in der La Defense Arena in Paris statt. Yamaha-Pilot Tim Gajser nutzte die Pause für einen privaten Meilenstein: Der fünffache Weltmeister hat geheiratet.

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Der 30-jährige Slowene und seine langjährige Partnerin Spela haben sich im Rahmen einer kleinen, privaten Zeremonie das «Ja-Wort» gegeben. Davor hatte Gajser mit Freunden eine Junggesellen-Reise nach Dubai unternommen. Fakt ist: Tim Gajser und seine Spela Motaln sind seit zehn Jahren ein Paar und hatten sich im Sommer 2025 auf einer Reise verlobt – nun folgte die Vermählung.

Schauplatz für das kleine, private Fest war das Weingut Meneghetti in Kroatien. Die Feier wurde von einer Agentur organisiert. Bekannt wurde die Vermählung von Gajser zunächst nur durch die Veröffentlichung der Fotos auf der Seite der Hochzeitsplanerin. Sie hatte vor einem Jahr auch die Zeremonie für den ehemaligen slowenischen Premierminister Robert Golob organisiert.

Im Artikel erwähnt

Tim und Spela Gajser
Tim und Spela Gajser
Foto: Tim Gajser
Tim und Spela Gajser
© Tim Gajser

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Als Hochzeitsgäste der Familie Gajser mit dabei waren auch einige Persönlichkeiten aus der Motocross-Szene, wie zum Beispiel Kumpel Jaka Peklaj oder auch MXGP-Interviewerin Lisa Leyland mit ihrer Familie. Dazu gratulierten dem Paar auch einige bekannte slowenische Sport-Größen. Übrigens: Auch Gajsers Ferrari 488 Pista spielte bei der Hochzeit eine Rolle.

Gajser, der die beiden Schluss-Events der MXGP-WM verletzungsbedingt ausgelassen hatte, wird diesmal mit viel Vorlauf mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen, nachdem er vor der Saison 2026 aufgrund von Vertragsvorgaben seitens Honda erst nach Neujahr mit der Yamaha zu arbeiten beginnen konnte.

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