Unter der Haube: Motocross-Ass Tim Gajser (Yamaha) hat geheiratet

Die Motocross-WM befindet sich bereits am Eingang zur Winterpause. In Europa findet im November nur noch das prestigeträchtige Supercross-Event in der La Defense Arena in Paris statt. Yamaha-Pilot Tim Gajser nutzte die Pause für einen privaten Meilenstein: Der fünffache Weltmeister hat geheiratet.

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Der 30-jährige Slowene und seine langjährige Partnerin Spela haben sich im Rahmen einer kleinen, privaten Zeremonie das «Ja-Wort» gegeben. Davor hatte Gajser mit Freunden eine Junggesellen-Reise nach Dubai unternommen. Fakt ist: Tim Gajser und seine Spela Motaln sind seit zehn Jahren ein Paar und hatten sich im Sommer 2025 auf einer Reise verlobt – nun folgte die Vermählung.

Schauplatz für das kleine, private Fest war das Weingut Meneghetti in Kroatien. Die Feier wurde von einer Agentur organisiert. Bekannt wurde die Vermählung von Gajser zunächst nur durch die Veröffentlichung der Fotos auf der Seite der Hochzeitsplanerin. Sie hatte vor einem Jahr auch die Zeremonie für den ehemaligen slowenischen Premierminister Robert Golob organisiert.

Tim und Spela Gajser Foto: Tim Gajser Tim und Spela Gajser © Tim Gajser

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Als Hochzeitsgäste der Familie Gajser mit dabei waren auch einige Persönlichkeiten aus der Motocross-Szene, wie zum Beispiel Kumpel Jaka Peklaj oder auch MXGP-Interviewerin Lisa Leyland mit ihrer Familie. Dazu gratulierten dem Paar auch einige bekannte slowenische Sport-Größen. Übrigens: Auch Gajsers Ferrari 488 Pista spielte bei der Hochzeit eine Rolle.

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Gajser, der die beiden Schluss-Events der MXGP-WM verletzungsbedingt ausgelassen hatte, wird diesmal mit viel Vorlauf mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen, nachdem er vor der Saison 2026 aufgrund von Vertragsvorgaben seitens Honda erst nach Neujahr mit der Yamaha zu arbeiten beginnen konnte.