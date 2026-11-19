Motocross-WM MXGP
Nach 28 Jahren kehrt die Motocross-WM nach Payerne (Schweiz) zurück
WM-Serienvermarkter Infront Moto Racing veröffentlichte die Liste der permanent in der Motocross-WM 2027 engagierten Teams. Bislang ist aber nur ein chinesischer Hersteller vertreten.
Nach der Veröffentlichung der WM-Teams 2027 bleibt die spannendste Frage weiter unbeantwortet: Wird im kommenden Jahr neben ZX Moto noch einen weiteren chinesischen Hersteller in die Motocross-WM einsteigen? Nach dem Rückzug von Kove machte im Rahmen der EICMA in Mailand der ambitionierte Auftritt des chinesischen Herstellers Hoto auf sich aufmerksam. Von Hoto ist aber in der offiziellen Liste des Serienvermarkters bislang keine Spur.
Yamaha hat in diesem Jahr gravierende Veränderungen seiner Teamstruktur vorgenommen. Das Team mit den beiden Werksfahrern Tim Gajser und Maxime Renaux wird jetzt direkt vom Yamaha Campus in Monza aus betrieben, wo in unmittelbarer Nachbarschaft zum Monza-Park auch die Teams der Moto-GP und der Superbike-WM beheimatet sind. Außerdem befindet sich auf dem Gelände das europäische R&D-Zentrum für Technologieentwicklung.
Jeffrey Herlings
Tom Vialle
Tim Gajser
Ruben Fernandez
Romain Febvre
Andrea Bonacorsi
Kay de Wolf
Guillem Farres
Mikkel Haarup
Andrea Adamo
Maxime Renaux
Paul Jonass
Kevin Horgmo
Oriol Oliver
Calvin Vlaanderen
Jago Geerts
Isak Gifting
Jan Pancar
Camden Mc Lellan
Liam Everts
Simon Längenfelder
Janis Reisulis
Valerio Lata
Julius Mikula
Maxime Grau
Mathis Valin
Francisco Garcia
Ferruccio Zanchi
Nicolai Skovbjerg
Karlis Reisulis
Byron Dennis
Liam Owens
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