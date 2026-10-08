Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Alex Marquez zum neuen Format: «Akzeptieren oder die MotoGP verlassen»

Gresini-Ducati-Fahrer Alex Marquez sprach vor dem MotoGP-Event in Indonesien über die Funktion der Reifen. Er hat eine klare Meinung, was den neuen Ablauf der Rennwochenenden ab 2027 angeht.

MotoGP

Alex Marquez
Alex Marquez
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die MotoGP-WM schlägt an diesem Wochenende auf dem Mandalika International Street Circuit in Indonesien auf. Dort war Aprilia 2025 dominierend, konnte diese Stellung aber im Hauptrennen am Sonntag nicht in einen Rennsieg ummünzen – den Grand Prix gewann Gresini-Ducati-Pilot Fermin Aldeguer. Für dessen Teamkollege Alex Marquez gilt es in diesem Jahr, das turbulente Motegi-Wochenende mit einer doppelten Long-lap-Strafe nach dem von ihm verschuldeten Sprint-Crash abzuhaken und wieder in die Spur zu finden.

Werbung

Werbung

«Hier ist wieder alles anders als in Motegi. Wir müssen schauen, wie wir uns auf den Hinterreifen einstellen können. Wir wollen keine Fehler machen und unser Potenzial voll ausspielen. Wir wollen die Pace haben, um ein gutes Resultat zu schaffen», bekräftigte der jüngere der Marquez-Brüder.

Spannend: Was die unterschiedlichen Karkassen und Mischungen der Hinterreifen betrifft, kam selbst er durcheinander: «Der neue Asphalt hat uns geholfen in Motegi, der Medium-Reifen war auch relativ weich in Motegi. Hier haben wir eine andere Karkasse – es ist die mit dem Kürzel ‘A-N’, oder nicht? Jedenfalls geht es hier mehr um den Grip auf der Reifenkante. Auch das Grip-Level ist hier ziemlich anders als zum Beispiel in Österreich.»

Im Artikel erwähnt

Zu den Änderungen im Ablauf eines MotoGP-Wochenendes ab 2027 musste Alex Marquez nur milde lächeln. Dazu meinte er: «Es wird die Entscheidungen nicht ändern, wenn wir diesbezüglich unsere Meinung kundtun. Es geht nur darum, es zu akzeptieren oder die MotoGP-WM zu verlassen. Wir werden mehr Zeit auf der Piste sein und es wird auch mehr Risiko geben. Es ist, wie es ist – wir müssen es akzeptieren und können da nicht viel tun.»

Werbung

Werbung

Alex Marquez: «Es ist unmöglich, 22 Fahrer auf eine Linie zu bringen»

AM73 strich heraus, dass es auch bei den Fahrern kaum einen gemeinsamen Nenner geben würde: «Es ist unmöglich, 22 Fahrer auf eine Linie zu bringen. Es wird immer andere Meinungen geben. Es gibt auch immer wieder etwas Druck von den Herstellern in die eine oder die andere Richtung. Wir haben alle unsere Verträge und das macht die Sache recht schwierig. Wenn man das Format ändert, dann muss man es tun, bevor die Verträge unterschrieben sind.»

TV-Programm

Wäre es zumindest möglich, das Warm-up in der gewohnten Form zurückzubekommen? «Das Warm-up ist mehr dafür gedacht, wenn man am Samstag stürzt und das Bike noch einmal checken muss», stellte Alex Marquez klar. «Für mich ist es nicht wirklich notwendig. Wir haben 2027 dafür mehr Zeit, um in die Startaufstellung zu kommen. Es wird für alle Fahrer gleich sein – wir müssen das akzeptieren.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

333

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

331

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

284

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

243

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

237

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

230

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

216

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

164

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

158

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

122

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  • Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  4. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  5. Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM