Spätzünder Francesco Bagnaia (8.) geriet von einer Yamaha unter Druck

Einmal mehr gab es in einem Teil der Ducati-Box Grund zur Freude, während auf der anderen Seite eine neue Normalität im Mittelfeld herrscht. Marc Marquez gewann den chaotischen Sprint und eroberte erstmals 2026 die WM-Spitze, während Francesco Bagnaia von Startplatz 10 aus nur zwei Positionen gutmachte. Der Italiener kam im MotoGP-Sprint in Indonesien als Achter mit zehn Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen ins Ziel.

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Bagnaia kam zu spät auf Touren

Die Hälfte des 13 Runden langen Rennens fuhr der Italiener allein. Den Kontakt zu Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) verlor er. Von hinten kam zur Schlussphase eine neue Gefahr, die ihn wieder aufweckte: «Zum Glück kam Fabio, und ich musste etwas tun», erzählte Bagnaia. Quartararo setzte ihn in der Schlussphase unter Druck, der Yamaha-Pilot kreuzte die Ziellinie nur knapp hinter ihm.

Die Ursache für den zähen Start sah Bagnaia bei sich selbst. «Das war mein Fehler: Ich habe es nicht geschafft, mehr Energie auf das Hinterrad zu bringen, und es at erst nach sieben Runden richtig funktioniert», räumte der zweifache MotoGP-Champ ein. Danach habe er die Pace von Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Pedro Acosta (KTM) mitgehen können, nur dass die vor ihm fahrenden Konkurrenten drei Sekunden Vorsprung hatten. Das Hauptproblem bleibe der Grip, der sei «ziemlich gering».

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Bricht Bagnaia seine Krise auf seiner Lieblingsstrecke?

Für den Grand Prix will das Team mehr Grip am Hinterrad finden, zudem will Bagnaia in den ersten Runden mehr pushen, um den Reifen früher auf Temperatur zu bringen. Seine Erwartungshaltung ist gedämpft: «Mein Gefühl ist nicht so, wie ich es gern hätte. Ich versuche, das Maximum herauszuholen.

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Hoffnung macht ihm der Blick auf den Kalender. Auf die Frage, welche der verbleibenden Strecken er am liebsten wiedersehen würde, antwortete er ohne Zögern: «Malaysia.» In der WM-Wertung liegt Bagnaia mit 166 Punkten weiterhin knapp vor Alex Marquez (163).