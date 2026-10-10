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Spätzünder Francesco Bagnaia (8.) geriet von einer Yamaha unter Druck

Während Teamkollege Marc Marquez die WM-Führung übernahm, kämpfte Lenovo-Ducati-Pilot Francesco Bagnaia im MotoGP-Sprint von Mandalika mit fehlendem Grip und rettete Rang 8 ins Ziel.

MotoGP

Francesco Bagnaia behauptete sich knapp vor Fabio Quartararo
Francesco Bagnaia behauptete sich knapp vor Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia behauptete sich knapp vor Fabio Quartararo
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Einmal mehr gab es in einem Teil der Ducati-Box Grund zur Freude, während auf der anderen Seite eine neue Normalität im Mittelfeld herrscht. Marc Marquez gewann den chaotischen Sprint und eroberte erstmals 2026 die WM-Spitze, während Francesco Bagnaia von Startplatz 10 aus nur zwei Positionen gutmachte. Der Italiener kam im MotoGP-Sprint in Indonesien als Achter mit zehn Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen ins Ziel.

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Bagnaia kam zu spät auf Touren

Die Hälfte des 13 Runden langen Rennens fuhr der Italiener allein. Den Kontakt zu Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) verlor er. Von hinten kam zur Schlussphase eine neue Gefahr, die ihn wieder aufweckte: «Zum Glück kam Fabio, und ich musste etwas tun», erzählte Bagnaia. Quartararo setzte ihn in der Schlussphase unter Druck, der Yamaha-Pilot kreuzte die Ziellinie nur knapp hinter ihm.

Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika
Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Track
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Pit Lane
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Foto: Gold & Goose
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Der Unfall von Raúl Fernández & Marco Bezzecchi
Der Unfall von Raúl Fernández & Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández & Marco Bezzecchi
Raúl Fernández & Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
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Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
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Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
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Jorge Martin
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Diogo Moreira
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Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
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Francesco Bagnaia
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Maverick Viñales
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Alex Rins
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Brad Binder
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Marc Márquez
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Raúl Fernández
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Qualifying - Marco Bezzecchi, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
Qualifying - Marco Bezzecchi, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
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Fabio di Giannantonio
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Ai Ogura
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Marc Márquez
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Sprint - Ai Ogura, Marc Márquez & Fabio di Giannantonio
Sprint - Ai Ogura, Marc Márquez & Fabio di Giannantonio
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Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Die Ursache für den zähen Start sah Bagnaia bei sich selbst. «Das war mein Fehler: Ich habe es nicht geschafft, mehr Energie auf das Hinterrad zu bringen, und es at erst nach sieben Runden richtig funktioniert», räumte der zweifache MotoGP-Champ ein. Danach habe er die Pace von Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Pedro Acosta (KTM) mitgehen können, nur dass die vor ihm fahrenden Konkurrenten drei Sekunden Vorsprung hatten. Das Hauptproblem bleibe der Grip, der sei «ziemlich gering».

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Bricht Bagnaia seine Krise auf seiner Lieblingsstrecke?

Für den Grand Prix will das Team mehr Grip am Hinterrad finden, zudem will Bagnaia in den ersten Runden mehr pushen, um den Reifen früher auf Temperatur zu bringen. Seine Erwartungshaltung ist gedämpft: «Mein Gefühl ist nicht so, wie ich es gern hätte. Ich versuche, das Maximum herauszuholen.

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Hoffnung macht ihm der Blick auf den Kalender. Auf die Frage, welche der verbleibenden Strecken er am liebsten wiedersehen würde, antwortete er ohne Zögern: «Malaysia.» In der WM-Wertung liegt Bagnaia mit 166 Punkten weiterhin knapp vor Alex Marquez (163).

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

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08

63

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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Fabio Quartararo

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