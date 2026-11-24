Es hatte sich bereits abgezeichnet: Maverick Vinales wird sein letztes Rennwochenende in der MotoGP – zumindest als Stammfahrer – nicht bestreiten können. Auch die Möglichkeit, sich gebührend von seinem KTM-Tech3-Team zu verabschieden, wird er nicht bekommen.

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«Maverick wird nicht am Grand Prix von Valencia teilnehmen. Das ist natürlich sehr schade. Das gesamte Tech3-Team hätte Maverick gerne zum Saisonfinale 2026 wieder auf unserem Motorrad gesehen, um ihm die Gelegenheit zu einem Abschiedsrennen mit dem Team zu geben», meinte Tech3-Teammanager Nicolas Goyon am 24. November. KTM-Testfahrer Pol Espargaro wird, wie schon in Portimao, einspringen. «Leider sind die Dinge in dieser Saison nicht nach Plan verlaufen. Pol wird daher beim Saisonfinale in dieser Woche auf unserem Tech3-Motorrad einspringen. Wir sind ihm dankbar, dass er dem Team erneut zur Seite steht.»

«Top Gun» musste nach dem FP1 in Portimao das Handtuch werfen – die Schulter-Schmerzen waren zu stark. «Es ist enttäuschend, aber ich muss auf meinen Körper hören», meinte er am vergangenen Freitag in Portugal.

Seit fast eineinhalb Jahren kämpft Vinales mit den Folgen der Schulterverletzung, die er sich bei einem Crash auf dem Sachsenring 2025 zugezogen hatte. Er und KTM ließen nichts unversucht, um die Schulterprobleme in den Griff zu bekommen. Nun wird der Moto3-Weltmeister von 2013 auch bei seinem vorerst letzten MotoGP-Event nicht teilnehmen können. Es wäre sein letzter Auftritt in der Königsklasse seit seinem Debüt im Jahr 2015 gewesen. Vinales holte in der MotoGP bei mehr als 200 Grands Prix 10 Siege und insgesamt 35 Podestplätze.

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