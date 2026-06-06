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Ersetzt Izan Guevara Jack Miller bei Pramac-Yamaha? Alles deutet darauf hin

Weiter bleiben offizielle Bestätigungen der Werke und Teams zum MotoGP-Fahreraufgebot für 2027 aus. Die Aufstellung zeichnet sich immer aber immer klarer ab. Gute Karten hat Moto2-Ass Izan Guevara.

MotoGP

Seit Ende 2025 auch in der Moto2 ein Siegfahrer: Izan Guevara
Seit Ende 2025 auch in der Moto2 ein Siegfahrer: Izan Guevara
Foto: Gold and Goose
Seit Ende 2025 auch in der Moto2 ein Siegfahrer: Izan Guevara
© Gold and Goose

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Mit dem Beginn der GP-Saison 2025 setzte man bei Yamaha unter der Führung des neuen Rennsportchefs Paolo Pavesio eine strategische Anpassung der MotoGP-Nachwuchsförderung um. Pramac Racing, damals frischer Partner als MotoGP-Kundenteam, erhielt auch das Mandat für das Moto2-Team des japanischen Herstellers. Die Kooperation mit VR46 wurde beendet, man wechselte von Kalex auf Boscoscuro und holte Tony Arbolino und Izan Guevara.

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Nach einem holprigen Premierenjahr, das Arbolino nicht überstand – der Italiener ist nun bei Fantic unter Vertrag – hat das Team unter der Leitung von Alex De Angelis und Gino Borsoi auf die Erfolgsspur gefunden. Im bereits vierten Jahr als Moto2-Pilot liefert Guevara jetzt verlässlich Top-Resultate. Nach einem Drittel der Kampagne ist der Moto3-Weltmeister von 2022 der erste Verfolger von Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez. Guevara, der seinen ersten Sieg in der mittleren Kategorie beim Finale 2025 holte, beendete alle sieben Rennen, gewann in Le Mans und war nie schlechter als Platz 7.

Sehr viel spricht dafür, dass Izan Guevara ebenfalls den Sprung in die Königsklasse schafft. Guevara überzeugt sportlich mit konstant starken Vorstellungen, ist mit 21 Jahren einer der jüngsten Moto2-Spitzenkräfte – und als entscheidender Faktor – Teil eines geplanten Förderungsprojekts mit direktem MotoGP-Anschluss: Pramac Racing.

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Guevara mit Pramac-Teammanager Izan Guevara
Guevara mit Pramac-Teammanager Izan Guevara
Foto: Gold and Goose
Guevara mit Pramac-Teammanager Izan Guevara
© Gold and Goose

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Yamaha-Rennsportchef Paolo Pavesio im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Unsere Mission in der Moto2 ist klar – hier geht an allererster Stelle um die Ausbildung eines MotoGP-Piloten. Natürlich geht das auch Hand in Hand mit den Ergebnissen auf der Strecke, aber wichtiger als ein Moto2-Titel ist der erfolgreiche Transfer unserer Piloten in die MotoGP.»

Und konkret mit Blick auf Izan Guevara: «Izan ist auf dem richtigen Weg. Nach eineinhalb Jahren sind wir sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Die Arbeit mit jungen Piloten ist immer etwas Besonderes. Es ist nicht sicher, ob man das Ziel erreicht, aber im Falle von Izan kann ich sagen, dass wir happy sind. Er erfüllt derzeit alle Kriterien aus Speed, Alter und Reife, die wir uns als Langzeitziele des Projekts gesetzt haben.»

Valencia 2025: Guevara schnupperte bereits MotoGP-Luft

Und wäre es denkbar, den Youngster auch in das MotoGP-Testprogramm für 2027 zu integrieren? Paolo Pavesio: «Bekanntlich hat Izan ja Ende 2025 in Valencia bereits einen MotoGP-Test fahren dürfen – auch wenn es mehr ein Geschenk war. Derzeit gibt es dazu keine Entscheidung, auch weil die laufende Moto2-Saison sehr intensiv ist und Priorität hat. Aber sollte Izan in die MotoGP befördert werden, dann werden wir ihn natürlich auch für das Testprogramm in Betracht ziehen.»

Kommt es zum Aufstieg Guevaras, wäre der Weg vorgezeichnet, denn alle anderen Positionen im Yamaha-MotoGP-Konstrukt sind definiert. Wenn auch noch nicht offiziell bestätigt werden im jetzigen Monster-Yamaha-Werksteam Jorge Martin und Ai Ogura die Ablöse von Fabio Quartararo und Alex Rins übernehmen. Bei Prima Pramac Yamaha ist Toprak Razgatlioglu fix. Jack Miller, im zweiten Jahr bei Pramac, müsste sich eine neue Aufgabe suchen.

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