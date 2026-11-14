Ex-Champion Casey Stoner trauert um seinen ehemaligen MotoGP-Mechaniker

Piero Gagni machte sich in der MotoGP als Mechaniker von Casey Stoner einen Namen. Als der Australier in den Jahren 2007 und 2011 jeweils den Weltmeistertitel holte, spielte Gagni eine entscheidende Rolle. Der Italiener arbeitete unter anderen für Yamaha, Cagiva, Ducati und Honda.

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Am Freitag verstarb Gagni im Alter von 75 Jahren – laut den Kollegen von GPone an den Folgen eines Unfalls mit einem Roller. Auf Social Media meldete sich nun Casey Stoner zu Wort – der Australier fand rührende Worte für seinen ehemaligen Weggefährten.

Casey Stoner zollte Piero Gagni seinen Respekt

«Piero, ich werde dir für immer dankbar sein und fühle mich privilegiert für die Zeit, die meine Familie und ich mit dir verbringen durften. Immer zuverlässig und engagiert, in jeder Hinsicht ein vorbildlicher Mensch – es gibt keine Worte, um vollständig zu beschreiben, wer du warst. Ruhe in Frieden, mein Freund», schrieb der Stoner auf Instagram.

Bevor Piero Gagni in die MotoGP kam, war er selbst im Motorrad-Sport aktiv. Er war ehemaliger Enduro-Europameister. «Piero war während meiner MotoGP-Karriere mein vertrauter Mechaniker und gehörte zu einer Gruppe von großartigen Menschen. Nicht nur das: Schon viele Jahre vor meiner Zeit war er ein unglaublich talentierter Enduro-Fahrer und feierte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Erfolge», erzählte Stoner. «Er war ein Vorbild in Sachen Fitness und zeigte oft, dass er noch mit weit über 60 Jahren einbeinige Kniebeugen meisterte. Ich werde dich vermissen, Piero!»

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