Die MotoGP in Valencia: Party-Stimmung mit Marc Marquez, Jorge Martin & Co.

Vom 25. bis 29. November erobert die MotoGP die symbolträchtige «Ciudad de las Artes y las Ciencias» in Valencia. Dabei handelt es sich um einen Gebäude- und Parkkomplex, der mitten in der spanischen Metropole gelegen ist. Wer nicht an der Strecke ist, kann sich die Rennen (Sprint und Grand Prix) dort bei einem Public-Viewing ansehen.

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Am 25. November findet dort im Rahmen des «Fan Fests» ein Programmpunkt statt, bei dem die Fans die Asse der Königsklasse hautnah erleben können. Unter anderen werden Marc Marquez, Jorge Martin, Fermin Aldeguer und Maverick Vinales zu Gast sein. Mit den Fahrern wird es eine Live-Fragerunde geben. Im Anschluss findet eine Autogrammstunde statt.

Der Eintritt für die große Party mit den MotoGP-Stars, den Live-Übertragungen der Rennen und verschiedenen DJs ist frei, jedoch ist eine Registrierung erforderlich – beim Eingang muss ein QR-Code vorgezeigt werden.

Party-Stimmung am Hafen von Valencia

Am Freitag- und Samstagabend ist auch in der «Marina Sur» im Hafenviertel von Valencia Party-Stimmung angesagt. Die Fans können sich dort auf Live-Auftritte von Musikern freuen. So wird etwa der französische DJ «Hugel» am 28. November seinen Auftritt haben. Für dieses Event ist eine separate Registrierung erforderlich.

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Das Ziel der beiden Fan-Partys ist es, dass die MotoGP beim Saisonfinale in Valencia in der gesamten Stadt präsent ist und neue Fans dazugewonnen werden. Die Neuausrichtung der Motorrad-Weltmeisterschaft unter Liberty Media nimmt immer mehr Fahrt auf.