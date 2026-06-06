Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Fermin Aldeguer (5.) mit zwei Beinahe-Stürzen: «Ich habe es versucht!»

Fermin Aldeguer (Ducati) zeigte im MotoGP-Sprint in Ungarn einen enormen Speed. Er hing hinter zwei Aprilia fest und wäre zweimal fast gestürzt. «Wenn du am Limit bist, passieren solche Fehler!»

MotoGP

Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Fermin Aldeguer präsentierte sich am Samstag auf dem Balaton Park Circuit in einer sehr guten Verfassung. Zunächst sicherte sich der Gresini-Pilot im Qualifying Startplatz 3. Dann folgte der MotoGP-Sprint, in dem er für einige spektakuläre Momente sorgte.

Werbung

Werbung

Aldeguer erwischte aus der ersten Reihe einen guten Start, in der ersten Kurve ging jedoch der noch besser gestartete WM-Leader Marco Bezzecchi an ihm vorbei. Danach klebte Aldeguer am Hinterrad von «Bez». Der Ducati-Pilot war schneller, doch auf der engen Piste nahe dem Plattensee sind Überholmanöver schwer und oft mit viel Risiko verbunden. Aldeguer gab nicht auf und folgte Bezzecchi. In der vierten Runde rutschte ihm dann in der Schikane zwischen den Kurven 9 und 10 das Vorderrad weg – mit einem spektakulären Save konnte er einen Crash gerade noch verhindern. Er musste jedoch weit gehen und fiel hinter Trackhouse-Ass Raul Fernandez auf Position 5 zurück.

Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Aldeguer
Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Sprintrennen
Marc Márquez gewinnt das Sprintrennen
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Aldeguer machte dann Jagd auf Fernandez – er hing erneut hinter einer Aprilia fest. Zwei Runden vor Schluss verbremste er sich und musste erneut weit gehen. Jedoch konnte er Platz 5 halten. Der Abstand zu Fernandez war dann zu groß, Aldeguer überquerte die Ziellinie aus Fünfter.

Werbung

Werbung

«Ich bin happy! Zufrieden mit meiner Pace und meinem Gefühl für das Motorrad, was sehr wichtig ist. Seit dem Saisonstart hatte ich noch nie so ein gutes Gefühl – das konnte man auch im Fernsehen sehen», freute sich der 21-Jährige. «Wir wissen, dass es eine schwierige Strecke für Überholmanöver ist, trotzdem habe ich es versucht. Wir haben nicht dieselben Bikes und fahren unterschiedliche Linien. Das macht alles komplizierter. Wir haben aber einen Schritt im Qualifying und auch beim Start gemacht. Der Schlüssel für morgen wird sein, in der ersten Kurve nicht aus den Top-3 herauszufallen. Danach wird das Rennen einfacher.»

Ist Aldeguer bei seinem ersten Fehler, wo er hinter Bezzecchi fast gestürzt wäre, zu schnell durch die Schikane gefahren? «Ich habe dort versucht Bezzecchi zu überholen, es war aber nicht das erste Mal an dieser Stelle», erzählte der Spanier. «Ich dachte mir, dass wenn ich über den Kerb etwas mehr abkürze, ich mehr Raum gewinne, um das Überholmanöver zu versuchen. Mir ist dann der Vorderreifen weggerutscht, das war mein erster Fehler. Dann folgte der Fehler hinter Raul. Das Wichtige ist aber, dass ich mich jeweils wieder herankämpfen konnte und ich eine gute Pace hatte. Ich habe 100 Prozent gegeben und wenn du am Limit bist, passieren solche Fehler.»

Mit seinem Speed im Sprintrennen muss man auch im Grand Prix am Sonntag mit Fermin Aldeguer rechnen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

03

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

05

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

06

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

07

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

08

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

10

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM