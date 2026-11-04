Falls Joan Mir krank ist: Honda zaubert den nächsten Fahrer aus dem Hut
Nach seinen erneuten gesundheitlichen Problemen in Sepang ist fraglich, ob Honda-Werksfahrer Joan Mir am kommenden Wochenende in Katar starten kann. HRC hätte Ersatz parat, falls nötig.
Joan Mir bereitet Honda weiterhin Sorgen. Der Spanier hat seit Monaten mit einer mysteriösen Erkrankung zu kämpfen und verpasste die Grands Prix in Österreich, Japan, Indonesien und Australien. Mir und das Team rund um MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte hatten beschlossen, dass er eine Pause einlegen muss, um der Ursache für seine Erkrankung auf den Grund zu gehen.
Im Hintergrund laufen bei Honda die Vorbereitungen, sollte Joan Mir in Doha erneut nicht fahren können. Weil sich Testfahrer Takaaki Nakagami Anfang Oktober das
Sollte der 29-jährige Spanier nicht fahren können, wird Jake Dixon einspringen. Der Brite ist Honda-Werksfahrer in der Superbike-WM und war – sagen wir – stark irritiert, als HRC seinen Teamkollegen Somkiat Chantra für den Japan-GP als Ersatz aufbot statt ihm, der in der seriennahen Weltmeisterschaft deutlich bessere Leistungen zeigt.
Jake Dixon verfügt über Mini-MotoGP-Erfahrung
Im Gegensatz zu Chantra fuhr Dixon nie eine Saison MotoGP, verfügt aber dennoch über ein bisschen Erfahrung mit diesen Motorrädern. Der 30-Jährige sprang 2021 bei den Events in Silverstone und Aragon in der damaligen Yamaha-Satelliten-Truppe Petronas SRT für den verletzen Italiener Franco Morbidelli ein.
Dixon hat Zeit, denn die Superbike-WM ging Mitte Oktober in Jerez zu Ende, mit dem Engländer auf Gesamtrang 19. Jake ist diese Saison nach seiner
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand