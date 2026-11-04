Red Bull KTM bestätigt Dakar-Trio 2027: «Sind in einer starken Position»

Seit 30. Oktober besteht Klarheit darüber, ob und wo der Rallye Dakar 2027 stattfinden wird. Weil Saudi-Arabien als Austragungsort wegen der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen USA, Israel und Iran zu unsicher ist, erfolgte die Verlegung nach Portugal und – überwiegend – Marokko. Der Saisonauftakt der ‹World Rally-Raid Championship› findet vom 9. bis 23. Januar statt.

Werbung

Werbung

Das KTM-Trio für die Dakar 2027 Foto: Sebas Romero Das KTM-Trio für die Dakar 2027 © Sebas Romero

Weil das Terrain in Nordafrika weitgehend bekannt ist, stellt die Änderung für die teilnehmenden Teams keine unlösbare Aufgabe dar – auch nicht für Titelverteidiger Luciano Benavides. Der Red Bull KTM-Pilot ist Teil eines starken Trios, das mit Daniel Sanders und Edgar Canet komplett wird.

«Für Red Bull KTM war es eine unglaubliche Saison 2026, die bereits im Januar mit Lucianos emotionalem Sieg bei der Rallye Dakar begann», erinnert sich Teammanager Andreas Hölzl. «Für Daniel war es ein schwierigeres Rennen, aber wir konnten diesen Schwung in den Rest der Saison mitnehmen und haben bisher jeden Lauf der Rally-Raid WM gewonnen. Besonders stolz macht mich, dass alle drei unserer Fahrer bewiesen haben, dass sie auf höchstem Niveau gewinnen können. Hinter diesen Ergebnissen steckt eine Menge harter Arbeit, sowohl seitens der Fahrer selbst als auch von allen, die hinter den Kulissen mitwirken.»

Werbung

Werbung

Härtester KTM-Konkurrent dürfte einmal mehr das Werksteam der Honda Racing Corporation werden, aber auch Hero, Sherco und Neueinsteiger ZX Moto dürften für Überraschungen gut sein. KTM ist vorbereitet.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

«Genauso wie sich unsere Fahrer immer wieder neue Grenzen setzen, hören wir nie auf, die KTM 450 Rally weiterzuentwickeln, und das Team arbeitet härter denn je daran, jeden Aspekt des Motorrads zu verbessern», betonte Hölzl. «Wir haben zwar noch einen Meisterschaftslauf vor uns, aber die Saison war eine hervorragende Vorbereitung auf die bevorstehende Rallye Dakar. Ich glaube, wir sind in einer sehr starken Position, und ich bin wirklich stolz auf alles, was das Team erreicht hat, während wir bereits auf das Jahr 2027 blicken.»