Knall bei Haas: Esteban Ocon komplett raus! Camara fährt in Brasilien

Jetzt ist auch offiziell bestätigt, was sich angedeutet hatte: Esteban Ocon wird kein weiteres Rennen für Haas fahren. Das teilte das Team am Dienstagabend mitteleuropäischer Zeit mit.

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Kurzer Rückblick: Haas hatte am Samstagmorgen des Mexiko-GP bekanntgegeben, dass Ryo Hirakawa, der am Freitag das FP1 für Haas gefahren war, den eigentlichen Stammfahrer Esteban Ocon für das Mexiko-Wochenende ersetzen würde.

Laut Berichten von «L'Équipe» hatte es am Vorabend der Freistellung in Mexiko eine mutmaßlich bis ins körperliche gehende Auseinandersetzung zwischen Ocon und Haas-Teamchef Ayao Komatsu gegeben. Ocon bestreitet die Vorwürfe. Das Haas-Team kommentierte den Sachverhalt nicht weiter, erklärte nur, dass Ocon nicht aufgrund von Krankheit ausfalle. Vergangenen Monat hatte Haas bereits offiziell die Trennung von Ocon zum Saisonende bekanntgegeben – dann kam alles schneller als gedacht.

Camara ersetzt rausgeworfenen Ocon bei Haas

Nun teilte Haas vor dem Brasilien-GP mit, dass Ocon kein weiteres Rennen mehr für das Team absolvieren wird. Stattdessen übernimmt Rafael Camara das zweite Haas-Cockpit an der Seite von Oliver Bearman für den Brasilien-GP in Interlagos (bereits am Wochenende, also 6.-8. November). Der Brasilianer war bereits als Ersatz für Ocon ab Saisonbeginn 2027 angekündigt worden. Nun bekommt er also ausgerechnet bei seinem Heim-GP eine frühzeitige Premiere.

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Das ist Rafael Camara

Rafael Camara (21 Jahre) fährt diese Saison Formel 2, führt dort die Fahrer-WM an. Haas verkündete ihn bereits als Neuzugang ab kommender Saison. Im Rahmen eines offiziellen Rennwochenendes ist Camara allerdings noch kein F1-Auto gefahren. Es wird also eine richtige Premiere! Camara absolvierte aber bereits einen TPC-Test mit Haas in Portugal, also eine Testfahrt mit einem älteren Modell.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu und der kommende GP-Pilot Rafael Camara Foto: Haas F1 Haas-Teamchef Ayao Komatsu und der kommende GP-Pilot Rafael Camara © Haas F1

Teamchef Ayao Komatsu wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Wir haben Esteban Ocon nun mitgeteilt, dass er in dieser Saison nicht mehr für das TGR Haas F1 Team an den Start gehen wird. Solche Entscheidungen werden niemals leichtfertig getroffen, wie es auch in Mexiko-Stadt der Fall war – doch damals wie heute sind wir der Überzeugung, dass dies im besten Interesse des Teams für die Zukunft ist. Die Gespräche, die letztendlich zwischen dem Team und Esteban stattfanden, bleiben eine interne Angelegenheit, und wir werden auch weiterhin die Vertraulichkeit solcher Gespräche hinter verschlossenen Türen wahren. Mit Blick auf die Zukunft haben wir uns dafür entschieden, Rafael Câmara an der Seite von Ollie Bearman beim Großen Preis von São Paulo an den Start zu schicken. Nachdem er sich bei seinem TPC-Einsatz im August hervorgetan hat, kennen wir Rafas Fähigkeiten und freuen uns darauf, ihn an diesem Wochenende im Team willkommen zu heißen und mit ihm bei seinem Formel-1-Debüt am Steuer des VF-26 in Brasilien zusammenzuarbeiten.»

Die Mitteilung erwähnt ausdrücklich nur Brasilien. Wie es danach in Las Vegas und bei den (weiterhin geplanten) Rennen in Katar und Abu Dhabi weitergeht, ist also noch nicht fix. Klar ist nur: Ocon wird nicht mehr fahren.

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