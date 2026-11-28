Karriere-Schlussakt: Marc Marquez auch beim MotoGP-Rücktritt gnadenlos
Unzählige Male schockierte MotoGP-Ikone Marc Marquez Gegner auf der Strecke und Fans weltweit. Beim Live-Rücktritt in Valencia gelang das auch in der Ducati-Box. «MM93» zog auf seine Art voll durch.
Der in Anlehnung an eine berühmte Hollywood-Filmszene durchgezogene Rücktritt vor laufenden MotoGP-Kameras hatte nichts mit einer Komödie zu tun – die Botschaft von Marc Marquez war bitterernst. Im Zeitalter von Social Media war dem zehnfachen Motorrad-Weltmeister eine Kommunikations-Überraschung erster Klasse gelungen.
Wenige Stunden nach dem wortlosen Rücktritt in der Box der Ducati-Werksmannschaft äußerte sich der wenig überraschend aufgewühlte Rekord-Weltmeister nicht über die
Das Geheimnis hielt bis zur Anreise nach Valencia, dann wurden die Eltern in den beschlossenen Rücktritt eingeweiht. Erst am Donnerstagabend informierte Marc Marquez den General Manager von Ducati Corse in einem Vieraugengespräch über seine schwerwiegende Entscheidung. Auch dann gelangte bis zur Verkündigung kurz vor dem Beginn des FP1 nichts vorab an die Öffentlichkeit.
Zwar zeigte sich an den
Marc Marquez dachte auch an Kurzschlussreaktionen der MotoGP-Kollegen
Die Befürchtung des Weltmeisters: Eine Bekanntgabe noch vor dem Beginn des sportlichen WM-Finales hätte womöglich zu Kurzschlussreaktionen geführt. Denn immerhin ist nun kein anderer als der
Noch erstaunlicher ist die Denkweise des Spaniers. Mit dem Tag der Entscheidung, direkt nach dem Japan-GP in Motegi, war sich Marc Marquez bewusst, dass sämtliche Kraftreserven für den Gewinn des achten Titels mobilisiert werden müssen. Erste Voraussetzung war der innere Beschluss, seinen Körper nach dem Titelgewinn nicht weiter zu quälen, sich aber zugleich keiner Rücktrittsdebatte auszusetzen. Mit sich im Reinen und der Konzentration auf das Wesentliche steuerte Marc Marquez alles ihm Mögliche für den WM-Titel bei, den Rest erledigten die unbeständigen Aprilia-Piloten.
Den achten WM-Titel in der Königsklasse widmete der 33-Jährige nicht sich selbst, sondern seinen Unterstützern und Fans. Den Ausstieg aus der MotoGP machte Marc Marquez dagegen nur mit sich aus. Sensationell, überraschend, schmerzvoll, dramatisch und das alles zugleich. Der Rücktritt von «MM93» in Valencia als passender Schlussakt einer Saison, die bei jeder Station mit neuem Spektakel verblüffte.
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