Das ist hoffentlich kein böses Omen: Cadillac-Pilot Sergio Pérez musste schon vor den ersten gefahrenen Rennkilometer die erste Untersuchung der FIA-Rennkommissare über sich ergehen lassen. Der Grund: Der Mexikaner war 22 Minuten zu spät zur Pressekonferenz am Medientag gekommen.

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Diese Pressekonferenz dauert normalerweise nur etwa 25 Minuten, entsprechend verpasste der Mexikaner die eigentliche Medienrunde, Charles Leclerc (Ferrari) und Oscar Piastri (McLaren) bestritten die Fragen- und Antwort-Session zu zweit. Pérez musste am Ende alleine «nachsitzen», nachdem er eingetroffen war. Die FIA-Pressekonferenzen sind für die Fahrer verpflichtend. Wer seinen Medienverpflichtungen nicht nachkommt, wird möglicherweise bestraft ( so wie George Russell, der in Mexiko direkt nach dem Rennen die Strecke verlassen hatte ).

Sergio Pérez mit Chaos-Start ins F1-Wochenende in Katar

Pérez musste bei den Rennkommissaren vorsprechen und seine Verspätung begründen. Glück gehabt: Er wurde freigesprochen. Für den Cadillac-Piloten hatte das Katar-Wochenende nämlich ziemlich chaotisch begonnen.

Laut Urteil der Rennkommissare hat Pérez erklärt: Sein Flieger nach Doha sei wegen einer «Versicherungsthematik» verspätet gewesen, sodass er erst eine Stunde vor Beginn der Medienrunde gelandet war. Und dann steckte Pérez auch noch im Stau, weil mehrere Straßen auf dem Weg zur Rennstrecke gesperrt gewesen seien, wie er angab. Die Stewards erkannten mildernd an, dass auch andere Menschen auf dem Weg zur Strecke deswegen aufgehalten worden waren. Pérez' Cadillac-Team merkte außerdem noch an, dass man das FIA-Medienteam über die Verspätung auf dem Laufen gehalten habe. In Anbetracht der Umstände entschieden sich die Stewards gegen eine Strafe für Pérez.

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Pérez trotzdem mit Startplatz-Strafe für Katar-GP

Apropos Pérez und die Rennkommissare allerdings: Weil Pérez in Las Vegas eine Kollision mit Rafael Câmara ausgelöst hatte, hat Pérez für sein nächstes Rennen (also den Katar-GP) eine Startplatzstrafe von fünf Positionen bekommen. Freispruch also für die Verspätung – eine Strafe hat Pérez aber trotzdem.