Simon Längenfelder über Platz 6 in Arnheim: Es fehlte an Risikobereitschaft
Mit den Plätzen 7 und 6 beendete Titelverteidiger Simon Längenfelder den Grand Prix of The Netherlands auf Platz 6 in der Tageswertung. Sein Rückstand zur Tabellenspitze vergrößerte sich auf 75 Punkte
«Ich versuche immer, mein Bestes zu geben», erklärt Längenfelder nach seinem 7-6-Ergebnis in
Trotz Holeshot: Es fehlt grundsätzlich an Speed
«Ich war heute einfach nicht schnell genug», resümierte Simon. «Vielleicht war ich zu wenig risikofreudig oder war einfach etwas zu langsam. Ich habe mein Bestes versucht. Im zweiten Lauf zog ich den Holeshot und dachte, dass ich dieses Momentum mitnehmen könnte, aber die Anderen waren schneller und ich musste mich mit Platz 6 zufriedengeben.»
Viele Fragen, keine Antworten
«Ich würde das Blatt bei den letzten Rennen gerne noch wenden», grübelt Längenfelder, «aber ich habe auch das Gefühl, schon alles versucht zu haben, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Man weiß nie, was bei den nächsten Grands Prix passieren wird. Deshalb werde ich weiterhin versuchen, mein Bestes zu geben.»
Ich war heute einfach nicht schnell genug
Simon Längenfelder
75 Punkte Rückstand sind zu viel
Auch wenn in den letzten 3 Grands-Prix noch 180 Punkte zu vergeben sind, ist für Simon ein Rückstand von 75 zu viel, um noch in den Titelkampf eingreifen zu können. Diese Hoffnung kann sich vielleicht noch Grand-Prix-Sieger Camden Mc Lellan (Triumph) machen, der mit seinem Sieg in Arnheim immerhin 8 Punkte gutmachen konnte. Aber selbst 8 Punkte pro Grand-Prix würden ihm nicht reichen, um am Ende noch ganz nach oben zu kommen. Deshalb kann auch auch er jetzt nur noch darauf hoffen, dass Farres und Coenen in den letzten 3 Rennen grobe Fehler machen. Da die Top-3 auch sehr eng zusammenliegen, wird es für Längenfelder außerdem schwer werden, am Ende noch die Top-3 zu erreichen.
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