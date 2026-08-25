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Simon Längenfelder über Platz 6 in Arnheim: Es fehlte an Risikobereitschaft

Mit den Plätzen 7 und 6 beendete Titelverteidiger Simon Längenfelder den Grand Prix of The Netherlands auf Platz 6 in der Tageswertung. Sein Rückstand zur Tabellenspitze vergrößerte sich auf 75 Punkte

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder zog im zweiten Lauf von Arnheim den Holeshot
Simon Längenfelder zog im zweiten Lauf von Arnheim den Holeshot
Foto: Align Media
Simon Längenfelder zog im zweiten Lauf von Arnheim den Holeshot
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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«Ich versuche immer, mein Bestes zu geben», erklärt Längenfelder nach seinem 7-6-Ergebnis in Arnheim sein Ergebnis. Ohne Gegner wie Kay de Wolf und Andrea Adamo, die beide zu Saisonbeginn in die MXGP aufgestiegen sind, hätte er in diesem Jahr durchaus gute Chancen gehabt, seinen Titel zu verteidigen. Damit wäre er als erster gesamtdeutscher Doppelweltmeister in die Geschichte eingegangen. Doch dieser Traum dürfte nun mit 75 Punkten Rückstand und nur noch 3 verbleibenden Grands-Prix leider ausgeträumt sein.

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Simon Längenfelder in Arnheim
Simon Längenfelder in Arnheim
Foto: Align Media
Simon Längenfelder in Arnheim
© Align Media

Trotz Holeshot: Es fehlt grundsätzlich an Speed

«Ich war heute einfach nicht schnell genug», resümierte Simon. «Vielleicht war ich zu wenig risikofreudig oder war einfach etwas zu langsam. Ich habe mein Bestes versucht. Im zweiten Lauf zog ich den Holeshot und dachte, dass ich dieses Momentum mitnehmen könnte, aber die Anderen waren schneller und ich musste mich mit Platz 6 zufriedengeben.»

Im Artikel erwähnt

Viele Fragen, keine Antworten

«Ich würde das Blatt bei den letzten Rennen gerne noch wenden», grübelt Längenfelder, «aber ich habe auch das Gefühl, schon alles versucht zu haben, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Man weiß nie, was bei den nächsten Grands Prix passieren wird. Deshalb werde ich weiterhin versuchen, mein Bestes zu geben.»

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Ich war heute einfach nicht schnell genug

Simon Längenfelder

75 Punkte Rückstand sind zu viel

Auch wenn in den letzten 3 Grands-Prix noch 180 Punkte zu vergeben sind, ist für Simon ein Rückstand von 75 zu viel, um noch in den Titelkampf eingreifen zu können. Diese Hoffnung kann sich vielleicht noch Grand-Prix-Sieger Camden Mc Lellan (Triumph) machen, der mit seinem Sieg in Arnheim immerhin 8 Punkte gutmachen konnte. Aber selbst 8 Punkte pro Grand-Prix würden ihm nicht reichen, um am Ende noch ganz nach oben zu kommen. Deshalb kann auch auch er jetzt nur noch darauf hoffen, dass Farres und Coenen in den letzten 3 Rennen grobe Fehler machen. Da die Top-3 auch sehr eng zusammenliegen, wird es für Längenfelder außerdem schwer werden, am Ende noch die Top-3 zu erreichen.

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26

19

35:26,168

1:48,196

25

02

Camden McLellan

Camden McLellan

8

19

+0,766

1:48,382

22

03

Guillem Farres

Guillem Farres

99

19

+23,720

1:48,862

20

04

Sacha Coenen

Sacha Coenen

19

19

+31,201

1:47,502

18

05

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

19

+38,289

1:49,766

16

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Simon Längenfelder

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1

19

+43,711

1:49,861

15

07

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

19

+58,006

1:50,178

14

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Valerio Lata

18

19

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1:49,927

13

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