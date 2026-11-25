Nach seinem vorzeitig sichergestellten achten MotoGP-WM-Titel hat Marc Marquez in den Tagen vor dem Saisonfinale in Valencia nur wenige ruhige Stunden. Der 33-jährige Ducati-Werksfahrer absolvierte am Dienstagvormittag in der spanischen Hauptstadt Madrid einen Presse-Termin für die nationalen Medienvertreter.

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Von den zahlreich anwesenden Journalisten wurde Marc auch nach seinem Erzrivalen Valentino Rossi befragt. Es ging um die Frage, ob «Il Dottore» dem alten und neuen Champion zum Titelgewinn gratuliert hatte. Marquez ging auf dieses Thema ein und stellte klar: «Rossi hat mir nicht gratuliert – ich habe das auch nicht erwartet.»

Valentino Rossi Foto: Gold and Goose Photography Valentino Rossi © Gold and Goose Photography

Marc Marquez: «Ich respektiere Valentino sehr»

MM93 weiter: «Valentino hat mir viel gegeben – er war auch eine Inspiration für viele aufstrebende Fahrer. Natürlich muss man sich nicht mit jedem auf der Welt verstehen. Ich komme aber mit den meisten meiner Rivalen ganz gut aus.»

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«Bei ihm war es vielleicht, weil wir beide im Sternzeichen Wassermann geboren sind – er am 16., ich am 17. Februar. So ist es häufiger zu Auseinandersetzungen gekommen», erklärte Marquez. «Ich respektiere Valentino sehr. Er hat viel gewonnen und auch viel für den Motorrad-Rennsport getan.»