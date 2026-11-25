50 Rennsportexperten können nicht irren: Ein Fachgremium wählte 1997 im Auftrag unserer Kollegen des Magazins «Motor Sport» den grossartigsten Rennwagen der Geschichte. Ihre Wahl fiel auf den Porsche 917. Das bahnbrechende Fahrzeug wurde am 12. März 1969 präsentiert, auf dem Automobilsalon von Genf.

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Als der Automobilverband FIA im Jahre 1968 die Hubraumgrenze für die Sportwagen-Meisterschaft auf fünf Liter anhob, witterte Porsche eine einmalige Chance: Binnen eines Jahres schuf Konstrukteur Hans Mezger den atemberaubendsten Boliden, den die Motorsportwelt je gesehen hatte, den Porsche 917.

Das Ziel, den Gesamtsieg der 24 Stunden von Le Mans, erreichte der 917er in den Jahren 1970 und 1971. Später fuhr das ständig weiterentwickelte Auto der Konkurrenz in der CanAm-Serie um die Ohren, mit 1100 Turbo-PS. 50 Jahre nach dem Debüt widmet das Porsche-Museum dem Modell 917 eine fabelhafte Ausstellung, Tausendste von Rennsportfans liessen sich das nicht entgehen.

Der damalige Entwicklungschef Ferdinand Piech bezeichnete den 917 rückblickend als «das riskanteste Auto meines Lebens». Insgesamt musste Porsche mit der Entwicklung des 917 auch diverse wirtschaftliche Risiken eingehen.

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Zum Konzept gehörte, zahlreiche 917er an Kunden abzugeben, um die gewaltigen Entwicklungskosten abzufedern. Als Preis für einen 917 gab Porsche beim Genfer Autosalon 140.000 D-Mark an (damals rund 35.000 US-Dollar). Was die Entwicklungs- und Herstellungskosten mitnichten deckte. Denn die lagen im Bereich von 30 Millionen D-Mark!

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Und damit sind wir bei John Woolfe. Denn dieser heute fast vergessene Gentleman-Racer war der erste Porsche-Kunde für einen 917 – mit fatalem Ende.

Die beiden Autoren Ian Wagstaff und Dave Riswick sind Fragen nachgegangen wie: Wer war dieser John Woolfe? Wie konnte dieser verlässliche, aber kaum über die Grenzen Grossbritanniens hinaus bekannter Rennfahrer den damals schwer zu bändigenden Porsche 917 einfach so erwerben? Und welche Umstände führten zum schweren Unfall gleich nach Beginn der 24 Stunden von Le Mans und damit zum Tod von John Woolfe?

Die Antworten darauf werden in «Ian Wagstaff & Dave Riswick: John Woolfe – The Man who bought a Porsche 917» fundiert und facettenreich beantwortet.

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Die Autoren erzählen von der Jugend des im März 1932 geborenen Woolfe und früherem Interesse am Rennsport. Wie so viele Racer auf der Insel begann er mit Klubrennen und arbeitete sich die Rennleiter hoch, die Autos wurden schneller und schneller.

Nach fünf Jahren (1958–1962) verschwand er eine Weile von der Motorsport-Bildfläche, um sich um geschäftliche Interessen zu kümmern. Erst 1967 kehrte er zurück, mit dem Kauf von zwei Shelby Cobras, eine für die Strasse, eine für die Rennstrecke. Offenbar waren die Geschäfte gut gelaufen.

Es folgten Rennwagen wie Chevron B12, Lola T70, Ford GT40, McLaren M6B. John Woolfe begann, international zu fahren, und solide Ergebnisse unterstrichen – er hatte sich längst übers Klub-Niveau hinausgeschwungen.

Die Weichen zum Porsche 917 stellte seltsamerweise eine Homologationshürde. Woolfe wollte mit einem McLaren M6GT bei den 24 Stunden von Le Mans antreten, doch dieses Auto war nach einer Regeländerung nicht mehr einsatzfähig. John Woolfe wandte sich an Porsche, und das Schicksal nahm seinen Lauf.

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Heute unvorstellbar: Der Kauf eines nigelnagelneuen Porsche 917 wickelte sich zwei Wochen vor dem legendären Le Mans-Rennen ab, zu einem Zeitpunkt, als die Porsche-Werksfahrer es ablehnten, den neuen 917er auf dem Nürburgring zu fahren, weil das Handling des Autos unberechenbar war.

Testfahrten gab es keine, John Woolfe sah seine Neuerwerbung erst im Training zum Le Mans-Klassiker. Zündprobleme verringerten die Trainingsmöglichkeiten, Woolf fuhr nie einen Meter im 917er mit vollem Tank.

Der weisse Porsche 917 mit den Woolfe-typischen blau-gelben Streifen startete von weit hinten, inmitten von Porsche 911. Es ist belegt, dass erfahrenen Piloten wie Brian Redman oder Vic Elford ihren Landsmann überreden wollten, auf den Start zu verzichten, vor dem Hintergrund von so wenig Erfahrung am Lenkrad dieses Autos.

Es wäre unfair, Woolfe als naiven Neuling zu bezeichnen, denn die obigen Autos von Lola, Ford und McLaren erforderten einiges an Können. Dennoch war es leichtsinnig, mit so wenig Kilometern in dieses Rennen zu gehen.

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Der eigentlich geplante Co-Pilot Digby Martland hatte im Training einen Highspeed-Dreher und verzichtete auf weitere Einsätze. Porsche setzte den Werkspiloten Herbert Linge an die Seite von Woolfe, doch der lehnte es ab, dass der Deutsche den ersten Teil des Rennens fährt. Woolfe wollte, dass seine Familie ihn fahren sieht.

1969 fand in Le Mans zum letzten Mal der klassische Start statt: Die Fahrer standen ihren Autos gegenüber, beim Fallen der Startflagge sprinteten sie über die Fahrbahn, hüpften in die Autos und fuhren los. Um Zeit zu sparen – auch das heute undenkbar – schnallten sie sich während der ersten Runde selber an.

Die Familie sah John Woolfe nicht lebend wieder: In der schnellen Maison Blanche-Kurve verlor der Brite die Kontrolle über das Auto, der Wagen krachte hart in die Leitschienen, überschlug sich und fing Feuer. Woolfe wurde aus dem Wagen geschleudert und erlag im Rettungs-Heli seinen schweren Verletzungen. John Woolfe wurde nur 37 Jahre alt.

Die Firma John Woolfe Racing ist noch heute in England tätig, als Importeur von Autoteilen für US-amerikanische Import-Fahrzeuge.

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Ian Wagstaff und Dave Riswick erzählen in «John Woolfe – The Man who bought a Porsche 917» die Geschichte eines Mannes, der sich letztlich krass überschätzte, der jedoch nicht, wie oft verbreitet, ein blutiger Anfänger war. Sie erzählen diese Geschichte mit Anstand und Fingerspitzengefühl, eine Story gespickt mit zahlreichen Anekdoten und ohne Sensations-Gier.

Der hervorragend bebilderte Buch «John Woolfe – The Man who bought a Porsche 917» gibt einen guten Eindruck in den Rennsport der 60er Jahre, mit vielen verblüffenden Zusammenhängen, die den Leser baff zurücklassen.