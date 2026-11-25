Wenn es darum geht, die Motorräder zu bewerten, die in der letzten MotoGP-Saison mit 1000 ccm an der Startlinie standen, herrscht Einigkeit darüber, dass die RS-GP das beste war. Unter der Leitung von Massimo Rivola und mit dem geringsten Budget in der Königsklasse wurde die Rennabteilung des Werks in Noale in den letzten Jahren umstrukturiert. Ingenieure aus verschiedenen Bereichen, auch aus der Formel 1, sind dazugestossen. Doch der letzte Schliff und der Impuls, der Aprilia zum Maßstab machte, kam mit der Anstellung von Fabiano Sterlacchini als technischem Direktor des MotoGP-Projekts.

Werbung

Werbung

SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino sprach mit dem italienischen Ingenieur über die MotoGP-Saison 2026.

Fabiano, du hast 2002 in der Motorrad-Weltmeisterschaft angefangen – als Verantwortlicher für den Leistungsbereich des MotoGP-Projekts von Ducati. Du hast dich dann in deiner Karriere kontinuierlich weiterentwickelt. Das stimmt. Nach Ducati gab es eine Zeit, in der ich mich aus der Motorradwelt zurückgezogen habe, bis ich von KTM kontaktiert wurde. Ich kam als technischer Leiter des KTM-Projekts zu der österreichischen Marke, und seit 2024 bin ich hier bei Aprilia als sporttechnischer Leiter tätig.

Lass uns kurz über diese Saison sprechen. Unabhängig davon, wie sie endet – glaubst du, dass es eine positive Saison war? Auf jeden Fall. Auch wenn meine Meinung vielleicht nur von relativer Bedeutung ist, sprechen die Zahlen für sich: Viele Siege, Doppelsiege, Dreifachsiege und sogar noch bessere Ergebnisse. Die Saison war sehr positiv. Wir müssen bis zum Schluss daran glauben, weitermachen und so viel wie möglich mitnehmen; das ist immer das Ziel.

Werbung

Werbung

Welche dieser Zahlen bereitet dir die größte Freude? Zweifellos, dass so viele Fahrer von uns vorne liegen. Aus technischer und sportlicher Sicht gibt es immer eine ganze Reihe von Faktoren, die den Unterschied ausmachen. Aber dass so viele Fahrer vorne liegen, bedeutet, dass das Projekt gesund und solide ist, eine große Reichweite hat und dass alle Fahrer es gut nutzen.

Fabiano, wurde die Weltmeisterschaft eher durch Verletzungen als durch die Technik entschieden? Da stimme ich nicht zu. Es gibt unglaubliche Champions, die bewiesen haben, dass sie sich von den Schwierigkeiten erholen können, denen sie im Laufe ihrer Karriere und während der Saison begegnen. Technisch gesehen, da wiederhole ich mich, haben wir gezeigt, dass das Projekt gut funktioniert. Dann gibt es noch die Ereignisse, die die Saisons immer beeinflussen.

Als du zu Aprilia kamst, was hast du erwartet und was hast du vorgefunden, das sich von deinen bisherigen Erfahrungen unterschied? Wie ich schon oft gesagt habe: In dem Gespräch, das ich mit Massimo Rivola, unserem Geschäftsführer, führte – es war nicht wirklich ein Vorstellungsgespräch, da wir uns bereits kannten und auf gegnerischen Seiten standen –, erklärte er mir sehr offen, wie die Situation aussah, was sie von mir erwarteten und warum sie meine Hilfe und Unterstützung brauchten. Er sagte mir auch, in welchen Bereichen wir besonders stark waren. Und ich muss sagen, dass sich das bestätigt hat – sowohl in organisatorischer und technischer Hinsicht als auch bei den Schwierigkeiten, an denen wir arbeiten und die wir ständig verbessern.

Aus technischer Sicht, die am meisten zählt, haben wir auf vielen Rennstrecken, auf denen wir Schwierigkeiten hatten, einen sehr wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, das erklärt auch, warum wir bis zum Ende der Meisterschaft um den Titel gekämpft haben. Es ist wichtig, Höhen und Tiefen zu vermeiden und zu versuchen, das ganze Jahr über ein konstantes Leistungsniveau zu halten.

Werbung

Werbung

Was war der schwierigste Moment einer Saison, die, wie gesagt, insgesamt positiv verlaufen ist? Als wir eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen mussten und es so aussah, als würde ein Teil dessen, was wir zu Beginn der Saison aufgebaut hatten, gefährdet sein. Das war vielleicht der schwierigste Moment. Aber wir hielten zusammen und schafften es irgendwie, uns wieder aufzurappeln.

Was passiert ist, ist passiert: Letztendlich haben wir diese Punkte auf der Strecke liegen lassen. Dieser Sport erlaubt es dir nicht, abzuheben, wenn es sehr gut läuft, und auch nicht, unterzugehen, wenn ein Rückschlag eintritt, denn wenn du das tust, verschlingt er dich am Ende.

Ist Aprilia jetzt die Referenz in der MotoGP? Genau zu sagen, wo wir stehen, ist immer schwierig, denn das hängt vom sportlichen Aspekt und von den Fahrern ab, die man hat. Man kann sagen, dass wir eines der beiden Teams sind, die zumindest unter gleichen Bedingungen um den Sieg kämpfen. Manchmal ist es offensichtlich, dass wir besser waren, und manchmal, dass die anderen, also Ducati, besser waren.

Es ist schwer zu sagen, ob wir besser sind als sie. Klar ist, dass wir beide da sind, um zu kämpfen, und dass wir zu bestimmten Zeitpunkten und auf bestimmten Rennstrecken eine wirklich überraschende Stärke gezeigt haben – sogar für uns selbst. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, und wir müssen weiter daran arbeiten, in bestimmten Situationen wettbewerbsfähiger zu sein.

Werbung