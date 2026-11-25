Ohne Frage markierte der Große Preis von Portugal den Höhepunkt der MotoGP-Saison 2026. Im dritten Anlauf gelang es Marc Marquez einen Haken hinter die große Mission zu setzen – Platz 8 im Grand Prix reichte «MM93» zum Gewinn der Meisterschaft. Der achte Titel in der Königsklasse und der zehnte Titel insgesamt sind Rekord in der modernen Ära des Sports.

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Trotz der vorzeitigen Krönung des Ducati-Lenovo-Aushängeschilds bleibt die Spannung auch für Runde 22 der Weltmeisterschaft auf einem hohen Niveau. Speziell die Rennen in der MotoGP, als auch in der Moto2 versprechen erneute ausgewachsene Dramatik. Statt eines stressfreien Schaulaufens geht es auch beim Finale noch einmal mit vollem Druck zur Sache. Vier wichtige Auszeichnungen werden bei den letzten Rennen in Valencia ausgefahren.

Hohe Bedeutungskraft hat der noch zu vergebende Titel in der Konstrukteurs-WM. Die Führung in der Wertung der erfolgreichsten Hersteller wechselte erst mit dem Portugal-GP von Ducati zu Aprilia. Wie bereits auf SPEEDWEEK.com kommentiert, war das auch ein Resultat der eher zurückhaltenden Fahrt von Marc Marquez. Nun gilt es, wieder umzuschalten auf den Teammodus. Nur wenn Ducati in Valencia Widersacher Aprilia in Schach hält, hat Ducati Corse noch eine Chance, die Marken-WM zu sichern. Für das Werk aus Bologna ist es enorm wichtig, die 1000er-Ära mit dem sechsten Titel in Serie zu beenden.

Ducati oder Aprilia? Welches Italo-Werk geht als Champion in die neue Ära?

Umso motivierter ist man entsprechend im Aprilia-Lager. Nie zuvor hatte das Projekt aus Noale die Chance auf den Titelgewinn. In Portimao wurde bereits die Team-Weltmeisterschaft gefeiert, nun kommen die vier RS-GP-Piloten mit einem Plus von neun Punkten nach Valencia. Die einfachste Rechnung: Gewinnt ein Aprilia-Pilot den GP am kommenden Sonntag, ist die Hersteller-WM zugunsten von Aprilia entschieden. Auch zwei Siege reichen Ducati nicht, falls ein Aprilia-Pilot jeweils auf P2 landet. Nur ein erfolgreicher Großangriff der Ducati-Armada mit mehr als nur einem Desmo-Piloten auf dem Podium kann die Wendung bringen.

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Wer kriegt den BMW? Marco Bezzecchi oder Marc Marquez? Foto: Gold and Goose Wer kriegt den BMW? Marco Bezzecchi oder Marc Marquez? © Gold and Goose

Entscheidung 2 in der Königsklasse – der Qualifyer-Award. Noch ist offen, ob sich Marc Marquez oder Marco Bezzecchi einen neuen M BMW als Prämie für die beste Leistung in der Qualifikation liefern lassen kann. Fun Fact: Marquez hat bereits acht Sportwagen aus München, für Marco Bezzecchi wäre es der Erste. Marquez führt mit 17 Punkten. Damit stehen für ihn die Chancen gut. Selbst wenn Bezzecchi erneut die Pole-Position holt, reicht dem Rekord-Champion aus Spanien Position 7 im Q2 am Samstagmorgen.

Bereits vor den Entscheidungen in der Top-Liga muss auch die Moto2-WM im Auge behalten werden. Denn dort geht es noch um das Titel-Duell zwischen Manuel Gonzalez und Izan Guevara. Nur 4,5 Punkte trennen die beiden Spanier. Damit ist die Ausgangslage mehr als nur interessant. Gewinnt Izan Guevara das letzte Rennen, ist es sein Titel – auch wenn Gonzalez P2 einfährt. In dem Fall wär es mit 0,5 Punkten Differenz enger kaum möglich. Auf der anderen Seite gilt: Landet Gonzalez vor Guevara, steigt die Party bei der deutschen Intact-GP-Einheit. Werden bei Fahrer vom Feld geschluckt, wird die große Rechnerei und ein finales Gerangel um die Positionen stattfinden.

Der Moto2-Titel wird am Sonntag zwischen Gonzaelz und Guevara ausgefahren Foto: Gold and Goose Der Moto2-Titel wird am Sonntag zwischen Gonzaelz und Guevara ausgefahren © Gold and Goose

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Dass bei Intact GP gefeiert wird, dafür stehen die Chancen aber in jedem Fall gut. Denn das Team um Jürgen Lingg startet in Valencia mit 36,5 Punkten Vorsprung in der Team-WM. Auch bei einem Doppelschlag der Verfolgermannschaft von Jorge «Aspar» Martinez (mit Alonso und Holgado) würde Platz 7 von Manuel Gonzalez oder Senna Agius zum Titel reichen – es wäre der erste für Liqui Moly Dynavolt Intact GP in der mittleren WM-Kategorie.