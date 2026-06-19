Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marc Marquez erklärt Brünn-Stürze: «Der Kopf wollte mehr als der Körper»

Marc Marquez stürzte am Trainings-Freitag der MotoGP in Brünn zweimal und kämpft weiter mit den Folgen seiner Verletzung. Der Ducati-Star stapelt tief und sieht sich nicht auf dem Podium.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marc Marquez erlebte einen Freitag mit Höhen und Tiefen
Marc Marquez erlebte einen Freitag mit Höhen und Tiefen
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez erlebte einen Freitag mit Höhen und Tiefen
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Marc Marquez beendete das MotoGP-Zeittraining in Brünn auf Rang 5. Dem Ducati-Werkspiloten fehlten 0,253 Sekunden auf die Bestzeit von Aprilia-Pilot Ai Ogura. Damit war der Spanier hinter Fabio Di Giannantonio und Francesco Bagnaia lediglich der drittbeste Ducati-Fahrer des Tages.

Werbung

Werbung

Das Ergebnis erhielt zusätzliche Bedeutung, weil Marquez erneut mit seiner körperlichen Verfassung zu kämpfen hatte. Zudem stürzte der Weltmeister am Freitag gleich zweimal. Am Vormittag rutschte er in Kurve 7 ins Kiesbett, am Nachmittag erwischte es ihn im Zeittraining noch einmal in Kurve 11. Beide Zwischenfälle verliefen glimpflich.

Marc Marquez kann sich seine Stürze erklären

Den ersten Sturz erklärte Marquez mit einer Kombination aus Fahrfehler und den Nachwirkungen seiner Verletzung. «Der Fehler begann bereits in Kurve 6. Danach habe ich in Kurve 7 nicht nachgegeben, obwohl ich es hätte tun sollen», schilderte er. «Das war das erste Mal, dass ich wirklich gepusht habe. Der Kopf wollte mehr, aber der Körper ist nicht gefolgt.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch der zweite Sturz ereignete sich in einer Linkskurve. Dort versucht Marquez bewusst, Kraft für die anspruchsvolleren Rechtskurven zu sparen. «Das ist der Bereich, in dem ich etwas entspanne, um Energie für die Rechtskurven aufzusparen. Aber mit diesem Motorrad muss man permanent mit hoher Intensität fahren. Mal sehen, ob ich das morgen steigern kann.»

Werbung

Werbung

Marquez sprach von einem wechselhaften Trainingstag. Besonders bemerkenswert: Sein bestes Gefühl hatte er gleich zu Beginn des Tages. «Im ersten Run am Morgen hatte ich das beste Gefühl, das ich in dieser Saison bisher hatte», verriet der Ducati-Pilot. «Doch im Laufe des Tages wurde es immer schlechter. Deshalb habe ich versucht, Energie zu sparen und die Rundenzeiten zu kontrollieren. Aber das ist unglaublich schwierig.»

TV-Programm

Das Layout in Brünn bringt Marquez an seine Grenzen

Der Grund dafür liegt in seiner körperlichen Verfassung. Noch immer muss Marquez seine Belastung sorgfältig einteilen. «Ja, ich muss Energie sparen. Deshalb müssen wir schauen, wie es am Samstag und Sonntag aussieht. Hier ist die Belastung für den rechten Arm deutlich höher als zuletzt im Balaton Park.»

Das Layout der flüssigen Strecke in Tschechien stellt den Spanier vor andere Herausforderungen als die vergleichsweise langsame Strecke in Ungarn, auf der er vor zwei Wochen Sprint und Grand Prix gewann. Während im Balaton Park vor allem die linke Körperseite belastet wurde, fordert Brünn verstärkt die rechte Seite.

«Brünn ist nicht so anstrengend wie Mugello, aber auch nicht so einfach wie der Balaton Park», erklärte Marquez. «In Ungarn wurde vor allem die linke Körperseite beansprucht, hier nutze ich deutlich mehr die rechte Seite. Ich spüre das, aber es ist weniger belastend als Mugello. Deshalb fühle ich mich besser.»

Werbung

Werbung

Davide Tardozzi musste den Weltmeister bremsen

Bemerkenswert war auch, dass Ducati-Teammanager Davide Tardozzi seinen Fahrer kurz vor Ende des Trainings dazu aufforderte, kein weiteres Risiko einzugehen. Marquez bestätigte, dass dies ohnehin Teil seines Plans gewesen sei.

«Ich wollte nur einmal auf Zeitenjagd gehen und danach Energie sparen. Es ging nicht darum, die Reifen zu schonen. Davon haben wir genug. Ich wollte das Risiko für morgen minimieren», erklärte er. «Davide und Ducati kennen meine körperliche Situation. Sie versuchen, mich zu schützen. Gleichzeitig wissen sie aber auch, dass es schwierig ist, meinen Instinkt zu kontrollieren, sobald das Visier unten ist.»

Genau darin sieht Marquez aktuell seine größte Herausforderung. «In Mugello war es einfacher, geduldig zu bleiben. Hier ist es schwieriger, weil man näher an den Schnellsten dran ist. Dann wird es schwieriger, den Instinkt zu kontrollieren. Aber ich muss das schaffen.»

Trotz aller Einschränkungen blickt der Spanier optimistisch auf den weiteren Verlauf des Wochenendes. Für das Qualifying hat er ein klares Ziel formuliert: «Die ersten beiden Startreihen.»

Werbung

Werbung

Für Sprint und Grand Prix hält Marquez ein Top-5-Ergebnis für realistisch. Von einem Sieg oder einem Podium sprach der Titelverteidiger am Freitag nicht.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

13

1:53,303

02

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

16

+0,200

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

17

+0,210

04

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

17

+0,220

05

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

17

+0,318

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

15

+0,376

07

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

15

+0,476

08

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

15

+0,484

09

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

14

+0,518

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

17

+0,542

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien