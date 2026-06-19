Maro Engel mit Bestzeit im zweiten Training der DTM auf dem Lausitzring
Maro Engel fuhr die Bestzeit im zweiten Training der DTM auf dem Lausitzring. Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 fuhr der Routinier die schnellste Runde vor seinem Markenkollegen Lucas Auer.
Mercedes-AMG schlägt im zweiten Training der DTM auf dem Lausitzring zurück. Maro Engel fuhr im WINWARD Racing-Fahrzeug die Bestzeit. Engel umrundete den Kurs in 1:20.408 Minuten.
Sein Markenkollege Lucas Auer folgte im Landgraf Motorsport-Boliden mit nur 0,002 Sekunden Abstand auf Engel.
Arjun Maini folgte im Haupt Racing Team Ford auf dem dritten Platz, nachdem er am Vormittag die Bestzeit fuhr.
Ergebnis DTM Lausitzring Training 2 (Top 10):
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Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
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Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
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Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
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Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
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Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
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Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
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