Nur einer war langsamer als Toprak Razgatlioglu: Unlösbare Brünn-Probleme?

Toprak Razgatlioglu war schon vor dem Wochenende klar: Im flüssigen Autodrom Brünn mit schnellen Kurven und deutlichen Höhenunterschieden wird es für ihn schwierig . Erstens, weil er Stop-and-go-Pisten bevorzugt. Und zweitens, weil der Motor seiner Yamaha der schwächste im Feld ist. Hinzu kommt, dass der Türke letztmals 2018 ein Rennen auf der Strecke in Mähren fuhr, in seinem ersten Jahr in der Superbike-WM.

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Während der Japaner Ai Ogura mit der Trackhouse-Aprilia den Rundenrekord um über eine halbe Sekunde unterbot und für die Bestzeit sorgte, landete Fabio Quartararo als Bester aus dem Yamaha-Quartett mit 0,8 sec Rückstand im 22-Mann-Feld auf Platz 14. Toprak verlor gut 0,8 sec mehr und wurde Vorletzter – langsamer war nur Zarco-Ersatz Cal Crutchlow auf der LCR-Honda.

Toprak weiß nicht, wie die Probleme gelöst werden können

«Am Morgen war es nicht schlecht, als es heißer wurde, machten wir aber keinen Schritt», analysierte Razgatlioglu. «Auf der Bremse bin ich sehr glücklich, auch wenn die Reifen bei diesen hohen Temperaturen wenig Grip bieten. Aber in der Rollphase fällt es mir schwer, Richtung zu machen. Ich konnte mich bislang nicht anpassen. Als ich wie alle mit neuen Reifen ausrückte, konnte ich mich nicht so deutlich steigern.»

Am Samstag müssen sämtliche Yamaha-Fahrer ins Qualifying 1, für den Einzug ins Q2 sind sie alle Außenseiter. Für Toprak ist es auch kein Trost, wenn er an seinen Markenkollegen nahe dran ist. «Das ist nicht genug», betonte der dreifache Superbike-Weltmeister aus dem Prima-Pramac-Team. «Wir müssen das Motorrad verbessern und ich muss die Reifen besser verstehen und meinen Fahrstil anpassen. Meine Rennpace ist nicht schlecht, aber bei der Zeitenjagd gerate ich immer in Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen kann. Mehr Turning und Seitengrip würden helfen.»

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