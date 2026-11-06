Maverick Vinales (KTM-Tech3): «Flow ist hier noch wichtiger als Topspeed»

Am vergangenen MotoGP-Wochenende in Sepang sorgte KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales für Schlagzeilen. Der scheinbar abgeschriebene Katalane fuhr im Zeittraining nahezu schmerzfrei – und stellte seine RC16 prompt souverän ins Q2. In den Rennen konnte Vinales dann wieder nicht mithalten. Platz 15 und 14, so die überschaubare Ausbeute für jenen Piloten, der in Katar bereits ganz oben auf dem Podest stand und auch beim letzten Besuch der MotoGP ganz vorne mitmischte. Von Startplatz 6 war «Top Gun» Vinales – vorbei an Marc Marquez – an die Spitze geglüht. Nach einem Fehler und späterer Strafe in Sachen Reifenluftdruck musste Vinales die Trophäe für Platz 2 wieder zurückgeben .

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In Katar ist Vinales die Zerrissenheit ins Gesicht geschrieben, Lust und Frust liegen hier noch enger beisammen. Vinales: «Die Strecke ist phantastisch, auch weil sie sehr viel Grip hat und unser Bike hier beim letzten Event super funktioniert hat. Das heißt aber auch, dass es für mich schwerer ist. Bei enormer Haftung und den Kräften ist es viel schwieriger, die Kontrolle über die eigenen Kräfte zu halten, erst recht, wenn die Schmerzen dazukommen», erklärte Vinales bereits vor einer Woche und begründete so seine Leistung auf der «Low-Grip-Piste» in Sepang.

Losail, 2025: Vinales hatte im GP «göttlichen Speed» Foto: Gold and Goose Losail, 2025: Vinales hatte im GP «göttlichen Speed» © Gold and Goose

Routinier Vinales über das Erfolgsrezept auf der Strecke in der Wüste: «Hier ist es besonders wichtig, in den Rhythmus zu kommen. Wenn man es schafft, den Flow zu erzeugen, dann ist das hier wichtiger als etwa die Höchstgeschwindigkeit.» Vinales erinnerte: «Ich habe hier bereits gewonnen – mit der Yamaha – und hatte schon damals bis zu 15 km/h wieder Topspeed. Im Flow kann man auch damit in Losail gewinnen.»

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Nach den ersten 45 Minuten auf der Rennstrecke bestätigen sich die Aussagen von Maverick Vinales. Im FP1 war ein KTM-Pilot unter den Besten zu finden. Youngster Pedro Acosta landete auf Platz 4. Maverick Vinales verlor auf Rang 15 dagegen 1,4 Sekunden auf die Bestzeit, war aber flotter unterwegs als Enea Bastianini (17.)