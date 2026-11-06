Zarco: Haben nicht mehr viele Gelegenheiten, um mit 360 km/h zu fahren

In Malaysia hatte Johann Zarco mit seiner Honda einen guten Speed. In den Trainingssessions war er voll dabei und im Qualifying holte er sich Startplatz 8. Nur in den Rennen lief es nicht nach Wunsch. Den MotoGP-Sprint beendete der LCR-Pilot auf Rang 10. Im Sonntagsrennen schied er wenige Runden vor Schluss, auf einer aussichtsreichen Position liegend, aus.

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An diesem Wochenende wird auf dem Lusail International Circuit gefahren. Eine Strecke, die Zarco generell sehr mag. Jedoch fand das letzte Rennen dort im April 2025 statt – den damaligen Grand Prix beendete der 36-Jährige auf Platz 4. «Ich erinnere mich, dass ich hier ein großartiges Rennen gefahren bin. Auf dieser Strecke habe einen guten Speed – ich hoffe, dass es auch an diesem Wochenende so ist», meinte der Franzose. Beim Großen Preis von Katar wird nachmittags und abends bei Flutlicht gefahren, was den Grand Prix speziell macht. «Die Reifenwahl ist nicht allzu kompliziert, daher wissen wir ziemlich genau, wie wir das Wochenende gestalten müssen. Es ist immer etwas Besonderes, nachmittags zu fahren, wenn die Strecke superheiß ist, und dann abends, wenn die Bedingungen nahezu perfekt sind.»

Zarco: «Ich glaube, dass ich für den Rest meines Lebens nie wieder ein Motorrad wie dieses haben werde»

«Angesichts meiner Performance in Sepang versuche ich, die Power dieses Bikes voll auszukosten, denn wir haben nicht mehr viele Rennen vor uns, bei denen wir 350 oder 360 km/h fahren können», schmunzelte Zarco. «Deshalb möchte ich es genießen, denn ich glaube, dass ich für den Rest meines Lebens nie wieder ein Motorrad wie dieses haben werde.» 2027 werden die neuen MotoGP-Raketen mit 850 ccm, weniger PS und einer reduzierten Aerodynamik langsamer sein – zumindest auf den Geraden.

An diesem Wochenende fehlen einige Fahrer. Die komplette Yamaha-Truppe mit Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Testfahrer Augusto Fernandez lässt den Katar-GP aus bekannten Gründen aus. Zudem fehlen mit Alex Marquez (Gresini Ducati) und Joan Mir (Honda) zwei weitere schnelle Fahrer. «Direkt ins Q2 zu kommen, könnte einfacher sein als sonst, da weniger Top-Fahrer hier antreten. Ich denke, dass dies ein Vorteil sein kann», rechnet sich der Routinier aus. «In Sepang hätte ich fast den 7. Platz erreicht. Ich blieb an Bastianini dran, der wiederum Bezzecchi einholte und Fünfter wurde. Ich habe das Gefühl, dass ich dort gut gefahren bin, und ich hoffe, dass ich das hier wieder schaffe.»

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Auch die körperliche Verfassung würde stimmen bei Zarco: «Körperlich fühle ich mich gut. Ich war sehr überrascht, dass mich das Rennen in Malaysia nicht völlig erschöpft hat, und das war sehr positiv – auch wenn ich die letzten drei Runden nicht zu Ende gefahren bin. Daher denke ich, dass ich hier auf der Strecke, die einfacher ist, versuchen kann, noch einen zusätzlichen Schub zu geben.»