Es war eine Überraschung, als Honda für die Superbike-WM 2027 eine neue Fireblade ankündigte. Bei diesem Homologationsmodell handelt es sich um eine umfassend aktualisierte CBR1000RR‑R, bei der Chassis, Motor und Aerodynamik neu sind.

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Nach dem ersten Test am 22./23. Oktober zeigten sich die Honda-Asse Jake Dixon und Somkiat Chantra begeistert von ihrem neuen Arbeitsgerät. Rundenzeiten auf dem Niveau vom Saisonfinale waren angesichts des frühen Entwicklungsstadiums vielversprechend.

Einen Monat später kehrt das Werksteam der Honda Racing Corporation auf die Rennstrecke zurück, um die Arbeit an der Triple-R fortzusetzen. Bimota hat den Circuito de Jerez von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche gebucht, der japanische Hersteller nutzt davon den 25. und 26. November. Während Dixon von der MotoGP in Portimão direkt zum Test weiterreist, wird sein thailändischer Teamkollege nicht dabei sein.

Denn Chantra klagt über Schmerzen im rechten Handgelenk. Bei einer eingehenden Untersuchung wurden Metallplatten als Ursache ausgemacht, die dem HRC-Piloten bei einer früheren Verletzung zur Fixierung implantiert wurden. Dieses Metall wird nun in einem kleinen Eingriff am Mittwoch entfernt.

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